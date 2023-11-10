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Интерфакс-АВН

Казанский авиазавод "Туполева" начал строительство дополнительных мощностей для выпуска Ту-214

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Ту-214
Ту-214.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Казань. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова (филиал АО "Туполев") в четверг приступил к строительству на своей площадке двух новых производственных объектов для расширения выпуска пассажирских самолетов Ту-214, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, который возглавляет совет директоров "Туполева".

"В связи с ростом производственной программы на заводе будут построены центр механической обработки для производства длинномерных деталей и новый корпус агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214. В местах строительства новых заводских корпусов состоялась символическая церемония закладки первых свай", - говорится в пресс-релизе.

На состоявшемся позднее в четверг заседании совета директоров "Туполева" с участием гендиректора ПАО "ОАК" (MOEX: UNAC) Юрия Слюсаря и управляющего директора АО "Туполев" Вадима Королева обсуждался ход реализации программы масштабирования выпуска Ту-214.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета - 6,5 тыс. км. Выпускается на "Казанском авиационном заводе" с 1996 года ограниченной серией.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
Туполев
Персоны
Слюсарь Юрий
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