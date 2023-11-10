Российские снайперы получили партию высокоточных винтовок Raptor для СВО

Российские снайперы получили партию новейших высокоточных винтовок Raptor

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor для работы в зоне СВО, сообщил РИА Новости гендиректор компании BespokeGun, разработчика и производителя этих винтовок, Ярослав Табольский.

"Сегодня мы передаем нашим снайперам партию винтовок Raptor под патрон .338 Lapua Magnum", - рассказал он.

По его словам, снайперы вместе с новыми винтовками со дня на день вернутся на линию боевого соприкосновения.

Он уточнил, что каждая винтовка представляет собой комплекс - винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы - индивидуально подобранные и собранные по требованиям каждого стрелка. Это обеспечивает беспрецедентную точность для российских винтовок, утверждает Табольский.

"Так как каждая винтовка в индивидуальной комплектации, отдельные партии, которые мы передаем, небольшие, но это все серийные изделия", - подчеркнул он.

BespokeGun Raptor Tactical .338 LM - высокоточная тактическая винтовка, которая уже используется в зоне СВО. Бойцы получают винтовку в комплекте с уже установленным и приведенным к бою прицелом, сошками и множеством другого оборудования и аксессуаров, включая качественные боеприпасы, изготовленные под определенные задачи.

Raptor Tactical .338 LM способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 метров, заявляет разработчик. Масса без дополнительных приспособлений — 7,1 килограммов. Кучность стрельбы в пределах 0,3 угловых минут (MOA) и стремится к 0,1 MOA. Это означает, что опытный стрелок способен дважды попасть буквально в одну точку.