Войти
РИА Новости

Российские снайперы получили партию высокоточных винтовок Raptor для СВО

357
0
0
Снайперская винтовка Raptor
Снайперская винтовка Raptor.
Источник изображения: © Фото : BespokeGun/Telegram

Российские снайперы получили партию новейших высокоточных винтовок Raptor

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor для работы в зоне СВО, сообщил РИА Новости гендиректор компании BespokeGun, разработчика и производителя этих винтовок, Ярослав Табольский.

"Сегодня мы передаем нашим снайперам партию винтовок Raptor под патрон .338 Lapua Magnum", - рассказал он.

По его словам, снайперы вместе с новыми винтовками со дня на день вернутся на линию боевого соприкосновения.

Он уточнил, что каждая винтовка представляет собой комплекс - винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы - индивидуально подобранные и собранные по требованиям каждого стрелка. Это обеспечивает беспрецедентную точность для российских винтовок, утверждает Табольский.

"Так как каждая винтовка в индивидуальной комплектации, отдельные партии, которые мы передаем, небольшие, но это все серийные изделия", - подчеркнул он.

BespokeGun Raptor Tactical .338 LM - высокоточная тактическая винтовка, которая уже используется в зоне СВО. Бойцы получают винтовку в комплекте с уже установленным и приведенным к бою прицелом, сошками и множеством другого оборудования и аксессуаров, включая качественные боеприпасы, изготовленные под определенные задачи.

Raptor Tactical .338 LM способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 метров, заявляет разработчик. Масса без дополнительных приспособлений — 7,1 килограммов. Кучность стрельбы в пределах 0,3 угловых минут (MOA) и стремится к 0,1 MOA. Это означает, что опытный стрелок способен дважды попасть буквально в одну точку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
25.12.2009
Ахтунг, в воздухе "пятерка"
17.06.2009
Реализация проекта создания самолета МС-21 движется успешно - Христенко
18.12.2008
Атомный подводный флот России отмечает юбилей
04.07.2008
Казанский вертолетный завод приступит к серийному производству вертолетов Ми-38 в 2011 г.
27.12.2007
Три навигационных спутника "Глонасс-М" выведены на целевую орбиту
06.07.2007
Россия и Венесуэла готовят контракт на поставку российских подлодок
22.12.2006
Конструкторы ПЗРК "Игла-С" гарантируют невозможность несанкционированного использования комплекса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 08:44
  • 56642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 07:40
  • 0
О позиционном тупике на б. Украине
  • 10.11 05:19
  • 1
Локатор на дроне и локатор против дронов
  • 10.11 03:46
  • 5
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 10.11 02:34
  • 1
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных
  • 10.11 00:39
  • 1
Руководство Китая поставило промышленности задачу наладить массовое производство андроидов к 2025 году
  • 09.11 22:13
  • 248
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.11 17:20
  • 0
Как диванные эксперты в лице Военной хроники обманывают наивных читателей
  • 09.11 16:47
  • 2
США заявили, что Запад изучает возможные способы компенсаций Украине за счет активов РФ
  • 09.11 16:31
  • 0
В пятницу министерство обороны Польши анонсировало формирование новой польской дивизии
  • 09.11 16:17
  • 2
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
  • 09.11 14:49
  • 1
БМП-разочарование: еще одну шведскую CV9040 подбили под Артемовском
  • 09.11 07:19
  • 3
Rheinmetall вскоре начнет поставки Киеву 100 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов
  • 09.11 00:55
  • 1
Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО
  • 09.11 00:40
  • 1
Посольство РФ: США придется взять ответственность за жертвы атак ВСУ американским оружием