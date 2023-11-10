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Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Медведев: возможности отечественной оборонки вышли на невиданный уровень

Возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вышли на невиданный уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось. Об этом 9 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на полигоне Алабино, где встретился с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«Что касается вооружений… мы будем наращивать. Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признаться, скажем прямо, даже быстрее, чем я это предполагал», — отметил он.

Как добавил политик, Россия буквально за год «подтянула» свои возможности ОПК в разы. И противник в лице Украины не может не считаться с кратным ростом производства российских вооружений и военной техники.

Ранее, 29 сентября, во время посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области Медведев заявил, что Россия будет модернизировать свою военную технику с учетом новейших образцов западных вооружений до победы в специальной военной операции по защите Донбасса. Он также отметил, что Украина напичкана современными видами оружия, а новые вооружения ВС РФ должны быть устойчивы к средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

До этого, 31 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ОПК многократно увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации. По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса России быстрыми темпами расширяется, а РФ производит в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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