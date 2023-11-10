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ТАСС

Путин отметил важность сотрудничества с Казахстаном в космической сфере

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Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергия"п

В будущем оно может быть расширено, добавил президент

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва и Астана продолжают сотрудничество в космической отрасли, в будущем оно может быть расширено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

"Важно, что нам с казахстанскими коллегами удалось сохранить и преумножить тесную кооперацию в области космических исследований", - сказал глава российского государства, отметив, что страны продолжают совместную эксплуатацию космодрома Байконур.

"Хотелось бы перейти к расширению сотрудничества", - добавил Путин, уточнив, что имеет в виду в том числе кооперацию в сфере производства космической техники. 

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Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
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