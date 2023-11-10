Путин отметил важность сотрудничества с Казахстаном в космической сфере

В будущем оно может быть расширено, добавил президент

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва и Астана продолжают сотрудничество в космической отрасли, в будущем оно может быть расширено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

"Важно, что нам с казахстанскими коллегами удалось сохранить и преумножить тесную кооперацию в области космических исследований", - сказал глава российского государства, отметив, что страны продолжают совместную эксплуатацию космодрома Байконур.

"Хотелось бы перейти к расширению сотрудничества", - добавил Путин, уточнив, что имеет в виду в том числе кооперацию в сфере производства космической техники.