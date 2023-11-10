Развертывание спутниковой группировки "Грифон" придется на 2024-2026 годы

По словам гендиректора Роскосмоса, оно начнется с запуска четырех экспериментальных образцов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Развертывание орбитальной группировки малых космических аппаратов "Грифон" начнется в 2024 году с запуска четырех экспериментальных образцов, а основная группировка будет запускаться в период с 2025 по 2026 год. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Следующий год - четыре опытных экспериментальных образца будет запущено, а основная группировка - 2025-2026 годы", - ответил глава госкорпорации на вопрос, когда начнется развертывание группировки.

"Грифон" - проект системы глобального мониторинга Земли. Предполагается, что группировка будет включать 136 космических аппаратов на базе платформы формата CubeSat. Система позволит получать данные каждые 30 часов с территории России и не реже 38 часов по всему миру. Она также будет анализировать данные, чтобы выявлять изменения природных явлений и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки и осуществлять мониторинг добычи полезных ископаемых.

В июле в госкорпорации сообщили, что африканским странам направлено предложение принять участие в создании системы. В октябре Роскосмос также сообщил ТАСС, что проект будет включен в федеральную программу создания многоспутниковой группировки "Сфера".