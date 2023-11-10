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Известия.ru

Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян с начала 2023 года

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Медведев: с начала года на контрактную службу принято около 410 тыс. человек

Около 410 тыс. человек было принято на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ с начала 2023 года, заявил 9 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения полигона Алабино.

По его словам, оттока желающих служить по контракту в стране нет, число таких граждан только растет.

Он указал, что работа по привлечению контрактников продолжится и в следующем году.

Ранее, 26 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя темпы приема на военную службу по контракту в России, заявил, что они растут из-за привлекательных финансовых условий.


За день до этого Медведев анонсировал комплекс мер по расширению войск РФ, которые поспособствуют эффективной защите независимости и безопасности страны. Он также сообщил, что с начала января по 25 октября 2023 года на службу в ВС РФ поступило почти 385 тыс. человек.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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