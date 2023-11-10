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Интерфакс-АВН

Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Пекин. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" в четверг успешно вывела на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён в 19:23 по Пекинскому времени (14:23 мск) со стартовой площадки космодрома Сичан.

Выведенный аппарат был создан Китайской академией космических технологий (CAST) для предоставления услуг спутникового телевидения и обеспечения радиовещания. Также, по данным корпорации, он оснащён полезной нагрузкой, которая позволит ему передавать данные в различных диапазонах и продемонстрировать технологию обработки данных нового поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
CAST
Проекты
Чанчжэн
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