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ТАСС

Медведев заметил, что Украина уже посылает на фронт "черт-те кого"

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие вооруженных сил Украины в центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного во Львовской области.
Источник изображения: РИА Новости. Стрингер

По словам зампреда Совбеза РФ, "понятно, какие последствия в данном случае"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Украина посылает на передовую необученных людей, которых вырвали из мирной жизни и просто дали автоматы в руки. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по время посещения полигона Алабино.

"Вот наш противник сейчас посылает черт-те кого, просто людей "оторвали", автоматы дали в руки - и вперед. Понятно, какие последствия в данном случае", - указал он.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. В июле глава Львовского областного военкомата заявлял, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных. На фоне общественного недовольства президент страны Владимир Зеленский в августе показательно уволил всех областных военкомов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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