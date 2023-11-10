"Ушаты ненависти". Запад отверг попытки Путина предотвратить мировую войну

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США стремятся к эскалации на Ближнем Востоке

Путин предпринял значительные дипломатические усилия, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перерос в мировую войну, пишет бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в статье для Institute for Political Economy. Но Запад отказался это понять и вылил на российского лидера "ушаты ненависти".

По сообщению иранского телеканала PressTV, министр обороны этой страны заявил, что США "получат мощный удар", если Израиль не прекратит войну в Газе. Непонятно, почему министр вознамерился наносить удар по Америке, а не по Израилю. Может быть, он имел в виду американские базы в Сирии и Ираке.

Это загадка, которую можно включить в постоянно увеличивающуюся коллекцию головоломок. Например, если за нападением ХАМАС 7 октября стоит Иран и "Хезболла", то почему ХАМАС не получил средства ПВО для защиты от массированных израильских бомбардировок Газы, догадаться о которых было совсем несложно? Почему Россия передала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, но запретила применять их по израильским и американским самолетам, наносящим удары по сирийской территории?

Я уже объяснял, что в нападении на Израиль 7 октября есть множество следов неоконсерваторов Байдена и Нетаньяху. Цель Нетаньяху – не только Палестина. Его цель – создание Великого Израиля, границы которого, по мнению сионистов, простираются от Нила до Евфрата. Нетаньяху намерен втянуть в этот конфликт Иран и Сирию, и тогда неоконы смогут вновь развязать войну на Ближнем Востоке против спонсоров "Хезболлы". Не получая оружие и деньги из Ирана и Сирии, "Хезболла" не сможет воспрепятствовать израильской оккупации южного Ливана. Я сомневаюсь, что Байден понимает это. Скорее всего, неоконсерваторы из правительства сказали ему, что американское военное присутствие в регионе поможет сохранить контроль над ситуацией. Многие американцы думают, что президент все знает и все контролирует. Однако на самом деле он знает только то, что ему сообщают помощники. А у неоконсерваторов есть собственные замыслы.

То, что Америка намеревается расширить конфликт, подтверждается огромным количеством оружия, войск и авиации, сосредоточенных США в этом регионе. По сообщениям СМИ, их дополняют немецкие и французские войска. Этих сил гораздо больше, чем необходимо для подавления ХАМАС. Официальное объяснение такой концентрации западной военной мощи состоит в следующем: надо защитить Израиль от "Хезболлы" и Ирана. Но озадачивает вот что. Если Израиль настолько уязвим, то зачем он идет на риск, нападая на Газу? Какой смысл ради возмездия подвергать себя риску поражения? Израиль наверняка заранее знал, что американские войска мгновенно прибудут в район разворачивающихся событий. Но как он мог об этом знать, если нападение 7 октября было внезапным?

Путин и Байден, похоже, осознали, что, если втянуть в этот конфликт Иран и "Хезболлу", его рамки расширятся, и он охватит весь регион. А это может привести к третьей мировой войне. Путин сдерживает мусульман, а Байден пытается сдержать Нетаньяху. Если Путин добьется своего, неоконсерваторы и Нетаньяху могут организовать нападение на Израиль под чужим флагом и обвинить в этом "Хезболлу". А люди, заправляющие режимом Байдена, используют эту провокацию для расширения масштабов войны.

Путин делает все возможное, чтобы спасти американцев и европейцев от мировой войны. Но их правительства и СМИ отнюдь не помогают им это понять. Вместо этого они продолжают выливать на Путина ушаты ненависти.

Путин не в состоянии предотвратить операцию под чужим флагом. Поступая как настоящий государственный деятель, в то время как другая сторона агитирует за войну, Путин повторяет свою ошибку с Минским соглашением. Он возлагал надежды на это соглашение, хотя было предельно ясно, что США и НАТО усиливают украинскую армию, собираясь усмирить две самопровозглашенные республики Донбасса. Результатом стал дорогостоящий конфликт. Теперь же, сдерживая мусульман, Путин лишает их инициативы, которую немедленно перехватывают американские неоконы и Нетаньяху. Это настоящий парадокс. Поступая правильно, Путин наверняка способствует расширению конфликта.

Поскольку западные страны и средства массовой информации все свое внимание сосредоточили исключительно на зверствах ХАМАС, никто не в силах ясно подумать, что же происходит на самом деле. Республиканцы и некоторые христиане-евангелисты оказались в одной компании с неоконсерваторами, требующими начать войну. Людей, протестующих в Европе против беспорядочных израильских ударов по гражданскому населению, называют антисемитами и внутренними террористами. В США антисемитами называют даже евреев, протестующих против военных преступлений Израиля. Их же называют "ненавидящими самих себя евреями".

Похоже, люди не слышат ни один разумный человеческий голос. Иными словами, нет никаких сдерживающих факторов, мешающих этому конфликту выйти из-под контроля.