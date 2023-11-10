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РИА Новости

Врач рассказал о возвращении участников СВО после протезирования на службу

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Мужчина с титановым протезом
Мужчина с титановым протезом.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Савченко

Врач Ковлен: 80 процентов участников СВО с протезами возвращаются на службу

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 80% получивших увечья участников СВО после протезирования возвращаются на военную службу, сообщил начальник кафедры и физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Денис Ковлен.

"Свыше 80% пациентов (из числа участников СВО - ред.) с травматическими ампутациями конечностей сегодня после реабилитации и протезирования возвращаются к военной службе и продолжают ее", - заявил Ковлен на круглом столе на тему "Комплексная реабилитация участников боевых действий и мирных граждан, пострадавших от действий украинской стороны в ходе специальной военной операции (СВО)".

Полковник медицинской службы добавил, что этот показатель "ни после Великой Отечественной войны, ни после Афгана - никогда такие цифры не достигались".

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Страны
Афганистан
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