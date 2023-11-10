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РИА Новости

Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности

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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Москва и Астана выступили против попыток подрыва внутриполитической стабильности

АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Казахстан и Россия выступают против попыток подрыва внутриполитической стабильности в мире, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану.

"В русле союзнической внешней и оборонной политики поддерживать международную архитектуру мира, равной и неделимой безопасности, а также друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности", - говорится в документе.

Также в заявлении указывается, что обе страны будут "отстаивать неукоснительное соблюдение целей и принципов устава Организации Объединенных Наций, содействовать укреплению роли организации в решении всего комплекса вопросов по поддержанию международного мира".

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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