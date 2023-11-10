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Известия.ru

Военным в зоне СВО передали партию дронов-камикадзе «Жириновский»

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Источник изображения: Фото: пресс-служба ЛДПР

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках своего визита в Крым передал 10 дронов-камикадзе «Жириновский» российским военнослужащим для дальнейшей их передачи в зону проведения спецоперации. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба партии.

«Это очень востребованный на передовой беспилотник, собранный волонтерами из Владимира. Думаю, за ближайшие месяцы мы сможем объединить десятки компаний, которые создают дроны для передовой, чтобы устранить разрозненность среди тех, кто разрабатывает БПЛА, средства связи, и выхлоп будет сильнее», — приводит пресс-служба партии слова Слуцкого.

В партии отметили, что дроны-камикадзе, названные в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, способны подниматься в небо при любых погодных условиях — при дожде и снеге. Кроме того, летательные аппараты стойкие к температурным изменениям, что важно в связи с наступлением зимы.

Уточняется, что дальность полета дрона составляет 12 км, что вдвое больше в сравнении с аналогичными устройствами.

Ранее, 2 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера. Отмечается, что бойцы активно используют их на всех участках проведения спецоперации, особенно на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Жириновский Владимир
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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