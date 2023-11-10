Textron Aviation поставит патрульные самолеты ВМС Перу и Эквадора

ЦАМТО, 9 ноября. Компания Textron Aviation объявила о подписании с командованием по заключению контрактов СВ США долгосрочного соглашения на поставку турбовинтовых самолетов "СкайКурьер" (SkyCourier), "Гранд Караван EX" (Grand Caravan EX), "Кинг Эйр 360" и "Кинг Эйр 260".

Контракт заключен на неопределенную поставку неопределенного количества (IDIQ) самолетов стоимостью до 100 млн. долл. Срок действия соглашения – 5 лет. Самолеты разработаны и производятся компанией Textron Aviation Inc., входящей в состав Textron Inc.

Начальный заказ предполагает поставку в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS) трех самолетов "Кинг Эйр 360ER", два из которых предназначены для ВМС Перу, а один – ВМС Эквадора.

Как заявлено, контракт заключен в соответствии с недавними указаниями министра обороны США Ллойда Остина, направленными на улучшение и ускорение процедур оформления контрактов в рамках программы "Зарубежные военные продажи".

Соглашение предполагает закупку имеющихся на коммерческом рынке готовых самолетов, которые могут быть дооснащены также имеющимися на рынке технологиями, что сократит сроки закупки и заключения соглашений с многих месяцев или лет до недель.

Предполагается, что все три самолета будут применяться для выполнения задач морского патрулирования и обеспечат эффективный контроль исключительных экономических зон Перу и Эквадора.