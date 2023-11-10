Войти
ЦАМТО

Textron Aviation поставит патрульные самолеты ВМС Перу и Эквадора

341
0
0
Beechcraft King Air 350
Beechcraft King Air 350.
Источник изображения: Shawn / Flickr

ЦАМТО, 9 ноября. Компания Textron Aviation объявила о подписании с командованием по заключению контрактов СВ США долгосрочного соглашения на поставку турбовинтовых самолетов "СкайКурьер" (SkyCourier), "Гранд Караван EX" (Grand Caravan EX), "Кинг Эйр 360" и "Кинг Эйр 260".

Контракт заключен на неопределенную поставку неопределенного количества (IDIQ) самолетов стоимостью до 100 млн. долл. Срок действия соглашения – 5 лет. Самолеты разработаны и производятся компанией Textron Aviation Inc., входящей в состав Textron Inc.

Начальный заказ предполагает поставку в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS) трех самолетов "Кинг Эйр 360ER", два из которых предназначены для ВМС Перу, а один – ВМС Эквадора.

Как заявлено, контракт заключен в соответствии с недавними указаниями министра обороны США Ллойда Остина, направленными на улучшение и ускорение процедур оформления контрактов в рамках программы "Зарубежные военные продажи".

Соглашение предполагает закупку имеющихся на коммерческом рынке готовых самолетов, которые могут быть дооснащены также имеющимися на рынке технологиями, что сократит сроки закупки и заключения соглашений с многих месяцев или лет до недель.

Предполагается, что все три самолета будут применяться для выполнения задач морского патрулирования и обеспечат эффективный контроль исключительных экономических зон Перу и Эквадора.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
США
Эквадор
Компании
Textron
Похожие новости
31.03.2016
«Белл Геликоптер» завершила поставку вертолетов «Белл-407GX» ВВС Мексики
04.06.2012
Cтраны Латинской Америки разрабатывают собственный военный самолет
17.10.2011
Россия сохранит за собой первое место по экспорту вооружений в страны Южной Америки в 2011-2014 гг.
20.05.2009
В честь открытия в Москве вертолетной выставки в небо над столицей будет поднят самый большой флаг России
24.02.2009
Aero India 2009
21.08.2008
ХАЛ поставит 3 вертолета "Дхрув" в Турцию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 08:44
  • 56642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 07:40
  • 0
О позиционном тупике на б. Украине
  • 10.11 05:19
  • 1
Локатор на дроне и локатор против дронов
  • 10.11 03:46
  • 5
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 10.11 02:34
  • 1
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных
  • 10.11 00:39
  • 1
Руководство Китая поставило промышленности задачу наладить массовое производство андроидов к 2025 году
  • 09.11 22:13
  • 248
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.11 17:20
  • 0
Как диванные эксперты в лице Военной хроники обманывают наивных читателей
  • 09.11 16:47
  • 2
США заявили, что Запад изучает возможные способы компенсаций Украине за счет активов РФ
  • 09.11 16:31
  • 0
В пятницу министерство обороны Польши анонсировало формирование новой польской дивизии
  • 09.11 16:17
  • 2
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
  • 09.11 14:49
  • 1
БМП-разочарование: еще одну шведскую CV9040 подбили под Артемовском
  • 09.11 07:19
  • 3
Rheinmetall вскоре начнет поставки Киеву 100 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов
  • 09.11 00:55
  • 1
Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО
  • 09.11 00:40
  • 1
Посольство РФ: США придется взять ответственность за жертвы атак ВСУ американским оружием