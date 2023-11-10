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Интерфакс-АВН

Путин и Токаев обсудили ВТС

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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Дружинин

Астана. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым военно-техническое сотрудничество двух стран.

"Говорили с Касым-Жомарт Кемелевичем (Токаевым) и об укреплении военного, военно-технического сотрудничества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров глав двух стран.

Путин напомнил, что Россия помогает Казахстану в подготовке военных кадров и специалистов других силовых ведомств, а также наладила лицензионное производство и сервисное обслуживание российской военной техники

В свою очередь, в совместном заявлении президентов двух стран о добрососедстве и союзничестве в ХХI веке, принятом по итогам переговоров, отмечается, что военное сотрудничество России и Казахстана направлено на повышение их обороноспособности, а не против третьих государств.

Стороны намерены развивать сотрудничество в оборонной, военной и военно-технической областях, совершенствовать профильную договорно-правовую базу в интересах обеспечения региональной и континентальной безопасности, отмечается в документе.

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Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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