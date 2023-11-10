Швеция вышла из британской программы по созданию истребителя нового поколения Tempest

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Швеция вышла из проекта создания перспективного истребителя нового поколения Tempest, разрабатываемого Великобританией. Судя по прозвучавшему заявлению, шведы намерены разработать свой собственный "самолет будущего".

Швеция еще в прошлом году покинула проект создания британского истребителя шестого поколения Tempest, а также не стала присоединяться к французско-немецкой программе FCAS. Это подтвердил представитель Швеции на международной конференции International Fighter Conference 2023 (IFC23), проходящей в Мадриде. По его словам, в Стокгольме приняли решение развивать свою собственную программу по созданию истребителя нового поколения. При этом причины выхода из европейских программ он не назвал.

Около года назад мы отказались от трехсторонних исследований с Великобританией и Италией и начали национальное исследование. Я не буду отвечать на вопросы, почему оно не сработало с Великобританией и FCAS

- заявил швед.

Швеция присоединилась к британскому проекту Tempest в 2019 году, как и Италия. Многоцелевой боевой самолёт шестого поколения создаётся консорциумом TeamTempest, в который вошли представители компаний BAE Systems, Leonardo, Rolls Royce, MBDA, Spirit AeroSystems, а также британских ВВС. Согласно стратегии, полномасштабное финансирование проекта должно быть открыто в 2025 году. Первоначальная операционная готовность истребителя планируется к 2035 году, а к 2040 году Tempest должен заменить самолеты Eurofighter Typhoon, находящиеся в составе Королевских ВВС.

Еще одну разработку ведут Германия с Францией и присоединившаяся к ним Испания. Авиационный комплекс шестого поколения FCAS (Future Combat Air System) должен пойти в серийное производство также в 2040 году.