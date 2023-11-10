Войти
Военное обозрение

Швеция вышла из британской программы по созданию истребителя нового поколения Tempest

343
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Швеция вышла из проекта создания перспективного истребителя нового поколения Tempest, разрабатываемого Великобританией. Судя по прозвучавшему заявлению, шведы намерены разработать свой собственный "самолет будущего".

Швеция еще в прошлом году покинула проект создания британского истребителя шестого поколения Tempest, а также не стала присоединяться к французско-немецкой программе FCAS. Это подтвердил представитель Швеции на международной конференции International Fighter Conference 2023 (IFC23), проходящей в Мадриде. По его словам, в Стокгольме приняли решение развивать свою собственную программу по созданию истребителя нового поколения. При этом причины выхода из европейских программ он не назвал.

Около года назад мы отказались от трехсторонних исследований с Великобританией и Италией и начали национальное исследование. Я не буду отвечать на вопросы, почему оно не сработало с Великобританией и FCAS

- заявил швед.

Швеция присоединилась к британскому проекту Tempest в 2019 году, как и Италия. Многоцелевой боевой самолёт шестого поколения создаётся консорциумом TeamTempest, в который вошли представители компаний BAE Systems, Leonardo, Rolls Royce, MBDA, Spirit AeroSystems, а также британских ВВС. Согласно стратегии, полномасштабное финансирование проекта должно быть открыто в 2025 году. Первоначальная операционная готовность истребителя планируется к 2035 году, а к 2040 году Tempest должен заменить самолеты Eurofighter Typhoon, находящиеся в составе Королевских ВВС.

Еще одну разработку ведут Германия с Францией и присоединившаяся к ним Испания. Авиационный комплекс шестого поколения FCAS (Future Combat Air System) должен пойти в серийное производство также в 2040 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Франция
Швеция
Продукция
B-2 Spirit
EF-2000
Компании
BAE Systems
Leonardo
MBDA
Rolls-Royce
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
12.12.2022
Объявлено о совместной программе Великобритании, Италии и Японии по созданию нового истребителя
08.02.2021
Битва за небо Европы: Tempest против Next Generation Fighter
05.02.2021
«Москит» выходит на охоту
08.01.2021
Соглашение Великобритании, Италии и Швеции о совместном создании перспективного истребителя Tempest
16.09.2019
Готовятся к войне? Европа создает "Бурю"
07.12.2018
Испания присоединится к программе создания перспективного европейского истребителя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 08:44
  • 56642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 07:40
  • 0
О позиционном тупике на б. Украине
  • 10.11 05:19
  • 1
Локатор на дроне и локатор против дронов
  • 10.11 03:46
  • 5
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 10.11 02:34
  • 1
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных
  • 10.11 00:39
  • 1
Руководство Китая поставило промышленности задачу наладить массовое производство андроидов к 2025 году
  • 09.11 22:13
  • 248
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.11 17:20
  • 0
Как диванные эксперты в лице Военной хроники обманывают наивных читателей
  • 09.11 16:47
  • 2
США заявили, что Запад изучает возможные способы компенсаций Украине за счет активов РФ
  • 09.11 16:31
  • 0
В пятницу министерство обороны Польши анонсировало формирование новой польской дивизии
  • 09.11 16:17
  • 2
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
  • 09.11 14:49
  • 1
БМП-разочарование: еще одну шведскую CV9040 подбили под Артемовском
  • 09.11 07:19
  • 3
Rheinmetall вскоре начнет поставки Киеву 100 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов
  • 09.11 00:55
  • 1
Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО
  • 09.11 00:40
  • 1
Посольство РФ: США придется взять ответственность за жертвы атак ВСУ американским оружием