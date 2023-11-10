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Военное обозрение

Глава Госдепа США: Пхеньян передаёт РФ военную технику для боевых действий против Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Пхеньян якобы передает РФ военную технику для боевых действий против Украины. Российская армия будто бы применяет ее в ходе спецоперации.

Такое заявление сделал глава Госдепа США Энтони Блинкен по окончании встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином.

Госсекретарь заявил, что Вашингтон в сотрудничестве со своими союзниками приложит максимум усилий, чтобы воспрепятствовать военным закупкам, которые Россия могла бы осуществлять в Северной Корее или в других странах.

Американский госсекретарь также утверждает, что Россия оказывает помощь КНДР в сфере производства баллистических ракет. Блинкен сообщил, что он и Пак Джин, помимо прочего, обсудили рычаги давления на российское руководство, чтобы оно прекратило поддерживать северокорейский ОПК.

У нас есть реальные опасения о поддержке Россией программ Северной Кореи в области баллистических ракет, ядерных технологий и возможностей по запуску ракет

- сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Глава Госдепа выразил беспокойство за дальнейшую судьбу жителей Корейского полуострова из-за того, что Россия якобы предоставляет КНДР технологии, которые Пхеньян может использовать в своих военных разработках.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что сейчас Америка близка к Третьей мировой войне как никогда. По его мнению, причиной тому является крайне низкая компетентность действующей американской администрации.

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