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Военное обозрение

США провалили третье подряд испытание нового наземного ракетного гиперзвукового комплекса Dark Eagle

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты снова провалили испытания нового наземного ракетного гиперзвукового комплекса Dark Eagle (Черный орел), разрабатываемого для противостояния с Китаем. Об этом сообщает Defensescoop.

По данным американского специализированного издания, новые летные испытания наземного ракетного гиперзвукового комплекса Dark Eagle, более известного как LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), были отменены из-за "проблем, обнаруженных перед запуском". В чем конкретно они заключались, не раскрывается. Пуск ракеты должен был состояться 26 октября 2023 года с космодрома на мысе Канаверал. Отмечается, что это уже третья подряд неудачная попытка произвести пуск ракеты. Две предыдущие попытки были предприняты в марте и сентябре этого года.

Данная неудача ставит крест на планах армии США развернуть первую опытную батарею комплекса Dark Eagle к концу этого года. Как заявил заместитель главы Пентагона по закупкам, логистике и технологиям Дуг Буш, разработка гиперзвукового комплекса займет "больше времени", чем предполагалось.

Я не могу вдаваться в подробности, но проблема была обнаружена перед запуском. Так вот почему испытания не состоялись. Мы получим LRHW, но, к сожалению, это займет больше времени

- заявил Буш.

Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) - универсальная твердотопливная баллистическая ракета средней дальности, предназначенная для наземного базирования. Ракета оснащена универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Ракеты с блоками размещаются на двухконтейнерной установке, буксируемой тягачом Oshkosh M983A4 (8х8).

Планируется, что комплекс Dark Eagle, размещенный в Азиатско-Тихоокеанском регионе, станет "кошмаром" для Китая. В ходе единственного удачного запуска ракета пролетела 2775 км, но эксперты предполагают, что в действительности ее дальность составит от 3 до 4 тысяч километров, чего хватит для гарантированного поражения военных объектов на китайской территории.

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