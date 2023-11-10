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ЦАМТО

Сенегал получил китайские БМТВ VN22B

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 9 ноября. Национальная жандармерия Сенегала продемонстрировала недавно приобретенные колесные китайские боевые машины с тяжелым вооружением (БМТВ) Norinco VN22B.

Как сообщает Armyrecognition.com, презентация машин с колесной формулой 6x6 была приурочена к открытию штаба главного командования Национальной жандармерии в казармах Самба Дьери Диалло в Дакаре 3 ноября.

На церемонии были показаны и другие бронемашины, состоящие на вооружении сенегальской армии. Помимо VN22B, на мероприятии были представлены бронемашины CS/VN3C (производства китайской Norinco), а также большое количество бронеавтомобилей "Кобра-2" производства турецкой компании Otokar, один из 24 сенегальских "Эйдер Ялчин" 4x4 турецкой Nurol Makina и один из 36 "Бастион" 4x4 APC французской Arquus.

Китайская боевая бронированная машина Norinco VN22 первоначально представленная на авиасалоне в Чжухае в 2021 году, представляет собой боевую машину пехоты с колесной формулой 6x6, предназначенную, в первую очередь, для экспорта. Она отличается улучшенной баллистической защитой, способной противостоять боеприпасам калибра 25 мм в лобовой части и огню из стрелкового оружия калибром до 14,5 мм по всему корпусу.

На авиасалоне в Китае в 2021 году VN22 была представлена в двух вариантах: с 30-мм пушкой со спаренным 7,62-мм пулеметом и 40-мм автоматическим гранатометом; и с дистанционным модулем вооружения, напоминающим UT30MK2 компании Elbit Systems, оснащенным 30-мм пушкой и двумя противотанковыми ракетами Red Arrow 73D второго поколения. Второй вариант также был оснащен системой активной защиты.

Отсутствие боковых окон на VN22 предполагает, что в ББМ интегрированы современные системы видеонаблюдения, расширяющие возможности ситуационной осведомленности внутри.

Судя по распространенным в сети фото, Национальная жандармерия Сенегала получила, как минимум, четыре БМТВ VN22B со 105-мм пушкой на одной с БМП VN22 базе.

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Страны
Китай
Сенегал
Продукция
Бастион
Компании
Elbit Systems
Norinco
Nurol
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