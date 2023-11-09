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Дизельные электростанции Mitsubishi

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ДЭС на базе двигателей Mitsubishi широко применяются в различных отраслях промышленности в качестве основного или резервного источника автономного электроснабжения.

Преимущества ДЭС на базе двигателей Mitsubishi

Среди преимуществ агрегатов — неприхотливость к качеству топлива, долговечность и высокая эффективность работы даже в сложных климатических условиях. Дизельные электрогенераторы выдерживают перепады температуры и давления, обладают большим моторесурсом, просты в использовании, обслуживании и ремонте.

Диапазон ДГУ Mitsubishi и сфера использования

В наличии дизельные электрогенераторы бытового и промышленного назначения на базе двигателей Mitsubishi основной мощностью от 7 до 2500 кВт, резервной мощностью от 8 до 2750 кВт и напражением 220 или 400 В.

Сфера использования включает объекты строительства и энергетики, предприятия оборонно-промышленного комплекса, медицинские учреждения, коммунальные и лесные хозяйства и другие социально значимые объекты.

Варианты исполнения ДЭС 1000 кВт

Агрегат ДЭС Mitsubishi 1000 кВт поставляется компанией «Регион Пауэр Групп» в различных вариантах исполнения: в контейнере, открытый, в капоте, в кожухе, мобильный (на полозьях, шасси и автомобиле). Двигатель предназначен для выработки трехфазного переменного электрического тока частотой 50 Гц, напряжением 400 В, основной мощностью 1000 кВт, резервной мощностью 1100 кВт. Модель двигателя ДЭС - Mitsubishi S12R-PTA. Возможная модель генератора: Stamford, Marathon или Leroy Somer.

О поставщике

Российская компания «Регион Пауэр Групп» осуществляет производство, поставку, техническое обслуживание, модернизацию и ремонт оборудования в сегментах промышленного и морского оборудования. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции как собственного производства, так и отлично зарекомендовавших себя на мировом рынке партнерских компаний, в числе которых находится Mitsubishi.

Собственная продукция компании изготавливается с учетом положений технических регламентов таможенного союза, а комплектация электростанций может меняться в зависимости от пожеланий заказчика. Также предлагается помощь в составлении технического задания, разработке проекта и проектировании систем. Гарантия качества конечной продукции и агрегатов обеспечивается совместно с производителями комплектующих.

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Страны
Россия
Япония
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