Войти
РИА Новости

Сенатор заявил, что США спровоцировали выход России из ДОВСЕ

339
0
0
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Источник изображения: © РИА Новости / Совет Федерации РФ

Сенатор Бондарев: США сами спровоцировали выход России из ДОВСЕ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США спровоцировали выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), члены НАТО саботировали выполнение положений документа, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что возможности вернуться к ДОВСЕ не будет, пока Запад не откажется от враждебной политики.

При этом члены НАТО, участвующие в ДОВСЕ, решили сами также приостановить участие в договоре на фоне выхода России, заявив, что в противном случае "ситуация была бы неустойчивой".

Белый дом заявил, что выход России из ДОВСЕ разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора.

"США приостанавливают выполнение обязательств по ДОВСЕ 7 декабря 2023 года. Ранее Россия завершила процедуру выхода из этого договора. Однако несмотря на такую очередность денонсации, именно США первыми спровоцировали ее", - отметил Бондарев.

По словам сенатора, договор сам по себе изначально был невыгодным для России, составленным "на закате" Советского Союза на условиях, не учитывавших наши национальные интересы. Предпринимались попытки привести ДОВСЕ к более приемлемому варианту, однако соглашение об адаптации договора не было ратифицировано странами НАТО.

"Выход России из ДОВСЕ нельзя назвать спонтанным. Предпосылки к этому наблюдались уже давно. Еще 13 июля 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении его действия. Мораторий был обусловлен целым рядом факторов", - отметил законодатель. В частности, уклонением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии от оформления изменений в составе групп государств-участников ДОВСЕ в связи с их присоединением к НАТО, добавил он.

Кроме того, Бондарев указал на "превышение государствами-участниками ДОВСЕ, присоединившимися к НАТО, "групповых" ограничений договора в результате расширения НАТО; негативное воздействие планируемого размещения обычных вооружений США на территории Болгарии и Румынии, на соблюдение "групповых" ограничений ДОВСЕ".

Сенатор отметил и невыполнение рядом государств-участников ДОВСЕ принятого в Стамбуле политического обязательства об ускоренной ратификации Соглашения об адаптации; невыполнение Венгрией, Польшей, Словакией и Чехией принятых в Стамбуле обязательств по корректировке территориальных предельных уровней;

Также Бондарев обратил внимание на "негативное воздействие неучастия Латвии, Литвы и Эстонии в ДОВСЕ (которое привело к появлению территории, "свободной" от ограничений на размещение обычных вооружений, в том числе и вооружений других стран) на выполнение Россией своих собственных обязательств по договору на северо-западе Российской Федерации". "То есть другие участники открыто нарушали или исподтишка саботировали нормы документа. Необходимо отметить, что ДОВСЕ - далеко не первый и не единственный договор, который саботировали США. ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), СНВ-3 (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), Договор по открытому небу - это лишь небольшой перечень документов, обязательствами по которым США пренебрегли", - заключил Бондарев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Россия
Румыния
Словакия
США
Чехия
Эстония
Персоны
Бондарев Виктор
Путин Владимир
Проекты
NATO
ДОВСЕ
РСМД
СНВ-3
Похожие новости
15.05.2023
Россия денонсировала ДОВСЕ. Вот к чему это приведет
06.03.2019
Выбить деньги у США: Москва раскрыла цель НАТО
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
20.05.2015
Оружие доверия
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 08:44
  • 56642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 07:40
  • 0
О позиционном тупике на б. Украине
  • 10.11 05:19
  • 1
Локатор на дроне и локатор против дронов
  • 10.11 03:46
  • 5
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 10.11 02:34
  • 1
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных
  • 10.11 00:39
  • 1
Руководство Китая поставило промышленности задачу наладить массовое производство андроидов к 2025 году
  • 09.11 22:13
  • 248
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.11 17:20
  • 0
Как диванные эксперты в лице Военной хроники обманывают наивных читателей
  • 09.11 16:47
  • 2
США заявили, что Запад изучает возможные способы компенсаций Украине за счет активов РФ
  • 09.11 16:31
  • 0
В пятницу министерство обороны Польши анонсировало формирование новой польской дивизии
  • 09.11 16:17
  • 2
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
  • 09.11 14:49
  • 1
БМП-разочарование: еще одну шведскую CV9040 подбили под Артемовском
  • 09.11 07:19
  • 3
Rheinmetall вскоре начнет поставки Киеву 100 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов
  • 09.11 00:55
  • 1
Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО
  • 09.11 00:40
  • 1
Посольство РФ: США придется взять ответственность за жертвы атак ВСУ американским оружием