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ТАСС

УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных

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Цех "Уралвагонзавода"
Цех "Уралвагонзавода".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Партию планируют использовать в составе спецпоездов для перевозки личного состава и имущества

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе концерна входит в Ростех) изготовил партию универсальных крытых вагонов с раздвижными дверями модели 11-5225-01 для нужд Министерства обороны РФ. В современной истории предприятия это первая партия подобных изделий для военного ведомства, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Партию крытых вагонов модели 11-5225-01 планируют использовать в составе спецпоездов для перевозки личного состава и имущества. Поэтому по требованию Министерства обороны РФ изделие было укомплектовано несъемным оборудованием для установки спальных мест и ружейных зубчаток, оборудовано вентиляционными люками в боковых стенах, необходимыми для перевозки людей. Кроме того, вагон снабжен печными разделками для установки дополнительного теплового оборудования и помостами для их обслуживания", - уточнили в пресс-службе.

В УВЗ уточнили, что вагон модели 11-5225-01 на типовой тележке 18-100 разработан инженерами-конструкторами Уральского КБ вагоностроения. "Уралвагонзавод" - единственное предприятие, которое согласилось изготовить крытые вагоны для Министерства обороны РФ, учитывая все наши пожелания по комплектации. После осмотра вагонов замечаний к ним нет. Изделия изготовлены качественно и в срок", - цитирует пресс-служба начальника эксплуатационного отделения 37-й отдельной железнодорожной бригады капитана Александра Зубкова.

По словам и.о. замгендиректора по гражданской продукции концерна "УВЗ" Андрея Абакумова, крытый вагон с раздвижными дверями - принципиально новая продукция для предприятия. "Освоение такого типа вагона в производстве еще больше расширило компетенции предприятия. Благодаря эффективности данного изделия на сегодняшний день оно уже имеет высокую востребованность. Мы открыты к сотрудничеству в этом сегменте", - отметил он.

11 октября "Уралвагонзаводу" исполнилось 87 лет. Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр концерна входят производственные предприятия, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, танков и другой техники. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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