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РИА Новости

В Совфеде не исключили пересмотр обязательств по контролю над вооружениями

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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Бондарев: Россия может пересмотреть обязательства по контролю над вооружениями

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия привержена взятым обязательствам по контролю над вооружениями, но если их выполнение идет вразрез с национальными интересами, готова их пересмотреть, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Белый дом заявил, что выход России из ДОВСЕ разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора.

"Приведёт ли взаимный отказ России и США от участия в ДОВСЕ к гонке вооружений на европейском континенте? Приведёт, однако этот процесс всё равно регулируемый. И вообще я бы поменял местами причину и следствие. Скорее, сейчас идёт такая интенсивная гонка вооружений, инициируемая американцами (мы увеличиваем выпуск оружия и военной техники лишь в такой мере, в какой это нужно для обеспечения баланса), что в качестве её сопровождения происходит расторжение договоров, налагающих ограничения на арсеналы, или нарушение их норм заокеанскими контрагентами", - сказал политик.

По мнению сенатора, важно не подпитывать чрезмерно эту гонку вооружений, наращивать оружейный потенциал только в той степени, в какой это необходимо для адекватного ответа на агрессию противника.

"Россия привержена всем взятым на себя международным обязательствам, однако если их выполнение идёт вразрез с нашими национальными интересами, то мы готовы их пересмотреть", - подчеркнул Бондарев. "И это абсолютно адекватное геополитическое поведение", - заключил он.

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Страны
Россия
США
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
ДОВСЕ
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