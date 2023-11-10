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РИА Новости

Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости

Соглашение России и Киргизии о создании объединенной системы ПВО вступило в силу

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны вступило в силу, следует из информации, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.

"Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики от 16 августа 2022 года (ратифицировано Федеральным законом от 29 мая 2023 года № 183-ФЗ, вступило в силу 2 ноября 2023 года)", - говорится на сайте.

Соглашение было подписано 16 августа 2022 года в Москве. Согласно документу, объединенная региональная система ПВО России и Киргизии будет составной частью объединенной системы ПВО СНГ. Россия для размещения своего контингента получит во временное пользование пять гектаров земли в Киргизии. Координацию совместных действий войск будет определять главнокомандующий космическими силами ВС РФ, а управление совместными действиями - командующий силами воздушной обороны ВС Киргизской Республики. Соглашение заключается сроком на пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до конца срока не уведомит о своем намерении прекратить его действие.

Как заявил ранее президент Киргизии Садыр Жапаров, региональная система будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз, а также поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере.

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Страны
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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