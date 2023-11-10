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Замглавы "Роскосмоса" Овчинников скончался на 41-м году жизни

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Максим Овчинников
Максим Овчинников.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после болезни, сообщили в госкорпорации.

"После тяжелой болезни, на 41-м году жизни скончался заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Там отметили, что Овчинников проработал в "Роскосмосе" более пяти лет, курируя вопросы экономики и финансов, также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли.

"Коллеги помнят его талантливым, креативным, полным энергии и ярких идей руководителем, который не боялся брать на себя ответственность. Уход из жизни Максима Александровича стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.

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Россия
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Роскосмос
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