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ТАСС

Японский миллиардер Маэдзава отложил на неопределенный срок полет к Луне

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Юсаку Маэдзава и Илон Маск
Юсаку Маэдзава и Илон Маск.
Источник изображения: businessinsider.de

Юсаку Маэдзава сообщил, что о возможных новых сроках полета будет объявлено в будущем

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирался в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, объявил, что полет откладывается на неопределенный срок. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы собирались в течение 2023 году осуществить нашу программу dearMoon, однако было принято решение отменить полет в этом году. Когда он сможет состояться - пока неясно", - отметил он, подчеркнув, что о возможных новых сроках полета к Луне будет объявлено в будущем.

46-летний Маэдзава был выбран первым космическим туристом SpaceX в 2018 году. Японец выкупил все места на корабле, который будет запущен к Луне. Всего в полет должны были отправиться 10-12 человек, включая Маэдзаву и отобранных им людей. В декабре 2022 года бизнесмен побывал на Международной космической станции, куда он был доставлен на российском пилотируемом корабле "Союз МС-20".

В команду Маэдзавы входит восемь человек, включая, в частности, американского диджея японского происхождения Стива Аоки и южнокорейского исполнителя TOP (настоящее имя Чхве Сын Хён). Также в состав экипажа вошли представители Чехии, Ирландии, Великобритании и Индии. Среди запасных членов команды есть японская танцовщица Мию.

Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, предназначенного для заказа модной одежды, изготовленной по индивидуальным меркам. По оценке журнала Forbes, состояние японца составляет около $3 млрд. 

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