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РИА Новости

На военной выставке в Таиланде впервые не оказалось российских экспонатов

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Бангкок
Бангкок.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

На выставке "Оборона и безопасность" в Бангкоке не было российских экспонатов

БАНГКОК, 9 ноя – РИА Новости. Впервые за 22 года на международной выставке "Оборона и безопасность 2023" (Defense and Security 2023) в Таиланде не было российских экспонатов, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка "Оборона и безопасность", которая всегда сопровождается серией конференций и семинаров по оборонной тематике, проходит раз в два года в Бангкоке с 2001 года и считается одной из крупнейших и самых представительных в Азии.

Россия активно участвовала в выставке "Оборона и безопасность" с самого начала ее существования, как участвовала ранее и в других выставках вооружений и техники, в том числе в гигантских региональных военных ярмарках, проходивших в Таиланде в середине 1990-х годов.

На ней демонстрировались и российские вертолеты, которые за последнее десятилетие нашли свое место в военно-транспортной авиации сухопутных войск Таиланда, и стрелковое оружие, и военно-морское оборудование и вооружения. На предыдущей выставке, проходившей в сентябре 2022 года из-за невозможности ее проведения в обычные сроки в период пандемии (она изначально планировалась на 2021 год), была представлена российская продукция, выставлявшаяся таиландскими партнерами российских производителей, в том числе победившие в тендере сил спецназначения Таиланда боевые багги спецназа "Чаборз" и бронеавтомобили, которые производятся в чеченском Гудермесе.

В этом году из российской продукции на выставке представлен только вертолет Ка-32 в виде масштабной модели на стенде Департамента по предотвращению и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций Таиланда, который в настоящее время использует четыре российских винтокрылых машины, предназначенных для тушения лесных пожаров.

"Это очень хорошие вертолеты, они отлично себя зарекомендовали за последние 4 года. Первую пару мы получили в 2019 году, вторую в 2021. Надеемся в будущем, если нам будет выделен бюджет, приобрести еще два таких вертолета", - сказали РИА Новости на стенде Департамента.

Из стран СНГ на выставке, собравшей более 500 мировых производителей вооружений и техники, представлен Казахстан. На небольшом стенде Западно-Казахстанской машиностроительной компании (в прошлом – Завод "Металлист") выставлена ее основная продукция оборонного назначения: пулеметы НСВ "Утес" калибра 12,7 миллиметра, которые производятся еще с советских времен, и различные варианты оборудования для установки этих пулеметов на сухопутные и морские платформы.

Нашлась в залах выставки и продукция Украины: в павильоне одного из таиландских импортеров вооружений, рядом с огромным павильоном США, был представлен бронетранспортер БТР-4, который участвует в выставке в четвертый раз: Украина пытается продать его таиландской морской пехоте с 2017 года.

Большое внимание посетителей выставки привлекли китайские роботы, похожие на небольших подвижных собак, которые приближались к людям, "обнюхивали" их (точнее, пристально рассматривали укрепленными на "голове" объективами), приветствовали, поднимаясь за задние "лапы" и даже делая "зайку" или складывая передние лапы в тайское приветствие "вай". Производитель многоцелевого бионического робота-собаки, китайская компания Unitree Robotics, представила на выставке, посвященной обороне и безопасности, два варианта роботов разных размеров, предназначенных для охранной службы, прежде всего обнаружения опасных объектов или лиц и доклада об этом оператору.

"О, вы из России! Мы едем на выставку в Россию в феврале следующего года", - сказал корреспонденту РИА Новости представитель компании, назвавшийся именем Феликс.

Минобороны Таиланда представило на выставке последние разработки своих конструкторских бюро: новую модификацию легкомоторного самолета морской авиации, предназначенного для поисково-спасательных операций на море и разведывательные дроны сухопутных войск и военно-морских сил.

Из новинок военно-медицинской техники таиландские производители представили новое поколение дронов для оказания помощи раненым и эвакуации их с поля боя. На предыдущих выставках был представлен дрон, доставляющий медперсонал к месту ранения военнослужащего, а также меньший по размеру беспилотник, предназначенный для доставки лекарств и перевязочных материалов. В этом году в павильоне Минобороны Таиланда показан крупный беспилотник, способный доставить раненого на носилках с поля боя в полевой госпиталь.

В военно-морском секторе павильона минобороны Таиланда, увидев на бэдже корреспондента РИА Новости слово "Россия", один из офицеров ВМС Таиланда посетовал, что в этом году на выставке Россия не представлена.

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Страны
Казахстан
Россия
США
Таиланд
Украина
Продукция
БТР-4
Ка-32
Проекты
БПЛА
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