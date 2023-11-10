СМИ: РФ применила на Украине ракеты, превосходящие возможности оружия НАТО

Military Watch: российские ракеты 40Н6 поражают воздушные цели за горизонтом

МОСКВА, 9 ноября/ Радио Sputnik. Российские войска применили в зоне СВО не имеющие аналогов в странах НАТО ракеты для систем ПВО, поражающие цели за горизонтом, пишет американский журнал Military Watch.

"Седьмого ноября сообщалось, что ВС РФ применили на украинском театре боевых действий ЗРК большой дальности С-400 для стрельбы ракетами с активным радиолокационным самонаведением, и объединили его с бортовой системой дальнего обнаружения и управления самолета А-50 для повышения ситуационной осведомленности о целях. Описание использованной ракеты точно соответствует возможностям 40Н6, уникального класса ракет, используемых С-400 для облегчения наведения на дальность до 400 километров", – говорится в статье.

По словам автора, уникальная траектория ракеты, поднимающаяся на экстремальные высоты в ближнем космосе перед тем, как снизиться к цели, обеспечивает ей беспрецедентные возможности поражения за горизонтом и позволяет нейтрализовать цели вблизи пределов ее дальности на высоте всего пяти метров от земли.

"Это позволяет подразделениям С-400 поражать самолеты на малой высоте и крылатые ракеты на больших расстояниях, чего не может сделать ни одна нероссийская система ПВО из-за ограничений, налагаемых кривизной поверхности Земли на боеприпасы класса "земля-воздух", следующие по обычным траекториям", – поясняет журналист.

В публикации также отмечаются высокие темпы производства ракет класса "земля-воздух" в России благодаря строительству новых заводов.

"Очевидно, что у России есть комфортное лидерство над совокупными производственными мощностями всех стран НАТО. Это позволило ей поставлять С-400 как в Белоруссию, так и в Индию, причем в последнюю – очень высокими темпами, одновременно увеличивая собственные силы и пополняя ракеты, израсходованные во время операций на Украине", – подчеркивает издание.

Ранее радио Sputnik писало, что новая российская АПЛ "Император Александр III" выполнила испытательный пуск ракеты "Булава".

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