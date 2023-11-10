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ТАСС

WP: блокирование Словакией пакета помощи Украине стало свидетельством усталости НАТО

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Флаг Словакии
Флаг Словакии.
Источник изображения: © flickr.com / HatM

Как отметила газета, до сих пор республика была одним из крупнейших сторонников Украины

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Блокирование правительством Словакии нового пакета военной помощи республики Украине на €40,3 млн стало свидетельством усталости сторонников Киева в НАТО. Об этом пишет газета The Washington Post.

Тот факт, что правительство Словакии заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи Украине стоимостью примерно $43 млн, который должен был включать ракеты и боеприпасы, вряд ли существенно изменит боевые возможности ВСУ, считает газета. Однако это решение стало первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО, подчеркивает The Washington Post.

Издание отмечает, что до сих пор Словакия была одним из крупнейших сторонников Украины и ранее одобрила 13 пакетов помощи на общую сумму более $700 млн.

8 ноября правительство Словакии заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи Украине на €40,3 млн. Предложение передать Киеву оружие и боеприпасы направило в кабмин бывшее руководство словацкого министерства обороны. В республике 30 сентября состоялись парламентские выборы, по итогам которых был сформирован кабмин во главе с лидером партии "Направление - социальная демократия" Робертом Фицо. Прежнее руководство Минобороны было отправлено в отставку. Фицо заявил, что страна не будет более посылать Киеву в дар военную помощь со складов национальных ВС. Пакет помощи, поставку которой заблокировало правительство, включал в себя 4 млн патронов калибра 7,62 мм, 5 172 артиллерийских снаряда калибра 125 мм, 140 ракет для зенитного ракетного комплекса "Куб", 8 минометов и 1,2 тыс. снарядов к ним. 

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Страны
Словакия
Украина
Проекты
NATO
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