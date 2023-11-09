Растаможка китайского электромобиля

Современный китайский электромобиль — одна из лучших альтернатив европейским моделям, ушедшим с российского рынка. В то же время, официальные дилеры предлагают довольно скудный ассортимент. Особенно это заметно, если сравнивать с предложениями, доступными непосредственно в Китае, где производством авто занимается более 80 предприятий, что значительно больше по сравнению с любой другой страной мира. При этом, российских покупателей привлекает не только более широкий выбор, но и другие моменты, которые рассмотрим ниже. Плюс к этому, разберемся с тонкостями растаможки китайского электрокара.

Почему китайские электромобили популярны среди россиян?

Стремительное завоевание китайскими электромобилями российского рынка обусловлено такими моментами:

Доступность. Электромобили из КНР стоят значительно дешевле по сравнению с автомобилями мировых брендов, которые к тому же практически отсутствуют у отечественных дилеров. Такая ситуация обусловлена тем, что для их комплектации используются аккумуляторы и другие узлы собственного производства. Плюс к этому, значительно снижается себестоимость благодаря большим объемам серийного выпуска в сочетании с дешевой электроэнергией и рабочей силой.

Разнообразие. Китайские электроавто представлены всеми категориями, включая хетчбэки, минивэны, кроссоверы, седаны и другие. Причем в каждой из них насчитывается по нескольку десятков моделей. Ведь в Китае более 80 автозаводов.

Привлекательность. В плане оформления экстерьера и интерьера китайские электрокары ничем не уступают авто из США, Германии или других стран. Они отличаются не только ультрасовременным дизайном, но и комфортабельным салоном.

Примечание. Над разработкой многих моделей работают именитые европейские автодизайнеры, в числе которых, например, Ханс Хеннинг Кнопфель, ранее работавший над автомобилями Volvo и Mercedes-Benz.

Качество. С целью активной экспансии на международный рынок китайский автопром перешел на европейские стандарты качества. Такой подход благоприятно сказался на надежности электромобилей из Поднебесной. Теперь они по долговечности не уступают электромобилям Tesla, BMW, Audi, Jaguar или других именитых брендов.

Новые технологии. Одним из конкурентных преимуществ машин китайского автопрома является высокая технологичность. Производители не только активно внедряют на практике лучшие мировые наработки, но и стремительно разрабатывают свои, собственные инновации даже в линейках бюджетных серий. Даже новые бренды, в числе которых, например, электромобиль Zeekr или NIO предлагают расширенные пакеты опций, которые присутствуют далеко не у всех европейских авто премиального класса.

Стоит ли покупать электромобили в Китае?

Покупка китайского электромобиля в Китае целесообразна по нескольким причинам. Помимо большого выбора, для российских покупателей привлекательной является очевидная выгода в стоимости, которая заметно ниже цен у отечественных дилеров.

Если говорить о модельном ряде, то линейка доступных предложений как минимум на один порядок шире. Помимо непосредственно собственных брендов, в КНР выпускается большое количество моделей иностранных марок, например, Mercedes, Toyota, BMW, Volvo и др. Плюс к этому, покупка и последующая растаможка китайских электромобилей не является слишком сложной процедурой. Особенно, если воспользоваться услугами профессионалов, в числе которых NEO CARS.

Особенности растаможки китайских электромобилей

Растаможка китайских электромобилей, как и транспорта из любой другой страны, регламентируется нормами и правилами, предусмотренными законодательством ЕАЭС. Ввезти из Китая можно как новый транспорт, так и с пробегом. Официальные пошлины на ввозимые авто определяются возрастом и характеристиками конкретной модификации.

Примечание. При растаможке электрического автомобиля из Китая, следует учитывать, что машины, выпущенные в течение последних трех лет, облагаются пошлиной как и новые.

При желании максимально сэкономить, следует купить электрокар возрастом от 3 до 5 лет. Примечательно, что с января прошлого года на электромобили, предусмотренные категорией кодов ТН ВЭД 8703800002, таможенная пошлина начисляется всего 15%. Сюда входят как полностью электрические модели, так и гибридные сборки с последовательной схемой подключения ДВС. Такие авто комплектуются традиционными моторами внутреннего сгорания, которые не имеют связи с колесами. Двигатели используются исключительно для подзарядки бортовых аккумуляторов, выступая в качестве генератора.

Но покупка электромобилей и гибридов с пробегом часто чревата проблемами при эксплуатации. Такие авто совершенно не адаптированы к условиям российских дорог и зимних реагентов. Первая же зима для таких авто оборачивается многочисленными сбоями электроники и электрики.

Специалисты рекомендуют обращаться к дилерам, которые проводят предпродажную подготовку новых привезенных моделей, адаптируя их к суровым российским условиям, и предоставляют гарантию. Одной из таких компаний является NEO CARS.

Примечание. При растаможке автомобиля с гибридной силовой установкой учитывается то, какой двигатель является основным — приводит в движение машину. Если мотор ДВС напрямую соединен с колесами, пошлина начисляется как для обычного авто. Такой гибрид называется параллельным.

Какие документы нужны для растаможки?

Чтобы частному владельцу начать процедуру растаможки электромобиля из Китая, необходимо его доставить после покупки в Китае на склад одного из пропускных пунктов вместе с пакетом документов. Он должен включать такие наименования:

Подтверждение законного приобретения имущества — договор купли-продажи.

Техпаспорт, предусмотренный на территории КНР.

Загранпаспорт или удостоверение личности владельца авто вместе с ИИН и СНИЛС.

Документы, подтверждающие установку блока ЭРА-ГЛОНАСС.

Сертификат безопасности транспорта СБКТС.

Сертификат оплаты таможенного депозита (при необходимости).

Оплата утилизационного сбора.

Электронный ПТС российского образца, оформленный согласно СБКТС.

Примечание. Электронный паспорт транспорта необходим для постановки авто на учет в ГИБДД.

Плюс к этому, в пакете обязательных документов должна быть декларация ТД-6, где записана стоимость и технические характеристики электромобиля. Согласно указанной стоимости начисляется таможенная пошлина. Мощность электромотора определяет сумму акциза и других сборов.

Примечание. При покупке электрокара индивидуальным предпринимателем, фирмой, предприятием или другим юрлицом к указанному списку дополнительно нужно добавить полный перечень регистрационных документов, а также документов, предусмотренных для оформления импорта-экспорта.

Таможенные платежи на китайские электромобили

Покупая китайский электрокар, на таможне придется оплатить следующие платежи:

Таможенная пошлина. Для электромобилей размер пошлины составляет 15% от стоимости, указанной в декларации ТД-6.

Госпошлина. Оплата услуг сотрудников таможни по оформлению документов является обязательным сбором. Его сумма также определяется с учетом цены покупки, указанной в ТД-6. Для машин стоимостью до 200 тысяч рублей пошлина составляет 750 рублей.

Акциз. Сбор за ввоз транспорта в Россию насчитывается с учетом мощности основного двигателя независимо от года выпуска. Например, для авто с электромотором 112,5 кВт (150 л.с.) придется заплатить 8250 рублей из расчета 55 рублей за каждую лошадиную силу.

Утилизационный сбор. Размер этого платежа определяется с учетом возраста электро автомобиля и статуса владельца. Например, частные автовладельцы машин до 3 лет платят 3400 рублей, а авто старше 3 лет — 5200 р. Для индивидуальных предпринимателей и других юрлиц этот сбор составит, соответственно, 32600 и 122000 р.

НДС. Стандартная ставка налога — 20% начисляется с учетом цены, указанной в декларации, а также всех сборов и пошлин. Для юрлиц предусмотрена возможность возврата НДС при условии, что авто не будет перепродаваться.

Заключение

Лучший способ стать владельцем престижного электромобиля из Китая — обращение к профессионалам. На сайте https://trauto.ru представлен большой выбор как новых моделей из Поднебесной, так и авто с пробегом. Опытные сотрудники готовы оперативно подобрать подходящую сборку с учетом не только ваших запросов и пожеланий, но и возможностей. Независимо от года выпуска, истории, модификации или других параметров, все электромобили реализуются с гарантией и расширенным списком сервисных услуг. В их числе оформление документов, таможенное оформление, русификация интерфейса, тест-драйв, антикоррозионная обработка и др.