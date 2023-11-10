В Китае спущен на воду второй фрегат класса "Тип 054B"

ЦАМТО, 9 ноября. Согласно информации, опубликованной 4 ноября на китайском портале Baijiahao ("Байцзяхао"), на верфи Huangpu Wenchong недавно состоялась церемония спуска на воду второго фрегата класса "Тип-054B".

Как сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на мнение экспертов, в перспективе фрегаты класса "Тип-054B" станут одним из основных средств противолодочной борьбы в составе авианосных ударных групп ВМС НОАК.

Фрегат "Тип-054B" является дальнейшим развитием проекта "Тип-054А". По сравнению с предшественником, "Тип-054B" будет несколько крупнее: его длина составит около 147 м, ширина – 18,5 м, водоизмещение – около 6000 т. Увеличение размерений фрегата "Тип-054B", в частности, позволит разместить на борту более тяжелые вертолеты противолодочной обороны.

В результате выполненных конструктивных доработок повышена малозаметность корабля, он оснащен новой вращающейся РЛС с активной фазированной антенной решеткой, которая имеет значительное преимущество перед РЛС "Тип-382", установленной на кораблях класса "Тип-054A".

Фрегат оснащен улучшенным комплектом систем вооружения, включающим 24- контейнерную пусковую установку зенитных управляемых ракет малой дальности HQ-10, взаимодействующую с ЗАК ближнего "Тип-1130". Подобная комбинация значительно повышает возможности обороны от воздушных угроз и противокорабельных ракет, поражая любые цели, ускользающие от ЗРК средней дальности HQ-16.

Новый фрегат также вооружен двумя счетверенными пусковыми установками сверхзвуковых противокорабельных ракет YJ-12, заменивших устаревшие YJ-83, установленные на "Тип-054A". Несмотря на оснащение новой 100-мм одноствольной АУ, вместо 76-мм H/PJ-26, сохраняется необходимость повышения ее скорострельности.

Как сообщал ЦАМТО, о состоявшемся на предприятии Hudong Zhonghua в Шанхае спуске на воду головного фрегата класса "Тип-054B" китайские СМИ проинформировали в конце августа 2023 года.