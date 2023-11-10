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РИА Новости

"Соотношение сил теперь иное". Что будет после украинского контрнаступления

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Боец ВС РФ Шум: активность ВСУ на Запорожском направлении снизилась

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Операция ВСУ выдохлась окончательно — за полгода так и не удалось прорвать российскую оборону и выйти, как планировалось, к Азовскому морю и Крыму. Нет успеха и на вспомогательных направлениях. Тем не менее на линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. О том, к чему готовятся противоборствующие стороны, — в материале РИА Новости

"Работаем каждый день"

Бывшее самым горячим Запорожское направление с наступлением холодов стало заметно остывать. Украинцы все еще пытаются наступать восточнее Работино в районе Вербового и южнее — около Новопрокоповки, однако все атаки своевременно отражаются. Местность здесь открытая, спрятать крупные колонны бронетехники невозможно.

Инициатива на этом участке у российской армии: ВСУ спустя полгода после начала "контрнаступа" не преодолели даже первую линию обороны.

Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО

Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Глава региона Евгений Балицкий считает, что украинские войска выдохлись. Потери же по-прежнему большие: десятки единиц техники и сотни бойцов в неделю. Тактика действий малыми группами позволила немного продвинуться, однако об успехе говорить не приходится.

До Токмака, откуда собирались идти на Бердянск и Мелитополь, не дошли. Не овладели и западным флангом этого направления в селе Пятихатки на берегу Каховского водохранилища.

Украинские солдаты на позициях под Угледаром

Источник изображения: © AP Photo / Libkos

На восточном фланге немного иначе. Там ВСУ срезали так называемый Времевский выступ, заняли несколько сел и двинулись на восток, в сторону Новомайорского и Новодонецкого, с очевидным замыслом выровнять фронт по Угледару. Однако наткнулись на ожесточенное противодействие. По данным военных, киевский режим сточил о российскую оборону уже три полнокровные бригады.

"Работаем каждый день по несколько раз — без исключений, целей много, — рассказывает оператор дрона-разведчика ОБТФ "Каскад" с позывным Шум. — Но в последние пару недель активность снизилась. В основном бьют кассетными снарядами со ствольной артиллерии, вперед большими силами стараются не лезть. Дронов у них не так много, как было еще в августе, но хватает. По ощущениям наша авиация стала появляться в небе чаще".

Битва за Днепр

В Херсонской области ВСУ крепко держатся за правый берег Днепра и не прекращают попыток закрепиться на левом. Контролируют часть островов в пойме реки. На этих клочках земли устанавливают разведывательную аппаратуру, станции радиоэлектронной борьбы, корректируют оттуда артиллерию. Кроме того, используют как перевалочные базы для разведывательно-диверсионных групп.

Захватили небольшой плацдарм у населенного пункта Крынки. Там не более сотни вэсэушников, по ним бьет авиация и артиллерия, но сбросить их в реку пока не получается. Хотят перебросить на левый берег и бронетехнику. Из тыла к Херсону и Бериславу подвозят плавающие гусеничные транспортеры, оборудование для понтонных переправ.

Вероятно, командование ВСУ рассматривает возможность форсировать Днепр. Лодки для десанта в изобилии передали страны НАТО. От Крынок до Крыма ближе, чем от Токмака. Кроме того, Киеву надо показать хоть какую-то "перемогу".

Главный укрепрайон

Самый активный участок линии боевого соприкосновения — донецкий. Там российская армия постепенно продвигается.

Наступают со стороны Водяного и Опытного на Северное и Тоненькое. Если перерезать трассу из Авдеевки на Орловку, группировка ВСУ в этом районе (около 20 тысяч штыков) останется без воды, еды, боеприпасов и медикаментов.

Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки

Источник изображения: © AP Photo / Libkos

"От стратегической обороны мы начинаем где-то переходить к стратегическому наступлению, — предположил в беседе с радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин. — Это не просто выдавливание на одном-двух участках, это происходит на стратегических направлениях. Это движение вперед может привести к тому, что украинский фронт просто обрушится. Соотношение сил в последние месяцы постоянно менялось в пользу России, и это сейчас обрело качественное выражение".

Фактор погоды

В 50 километрах к северо-востоку от Донецка не утихает канонада на окраинах Артемовска. Продолжаются бои к северу от города в районе Соледара и к югу по линии Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка. Сражаются здесь главным образом за железную дорогу на юг — она служит линией разграничения. Высоты вокруг этих населенных пунктов очень важны как для наступающих, так и для обороняющихся: с них можно вести наблюдение и корректировать огонь артиллерии.

На Купянском и Краснолиманском направлениях особых изменений нет. Киев перебрасывает в Харьковскую область резервы. Российские войска здесь придерживаются тактики активной обороны и стараются действовать на контратаках. Красный Лиман важен как плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Впрочем, в планы противоборствующих сторон может вмешаться погода. Снега пока нет, но дожди льют в полную силу. Поля становятся непроходимыми для тяжелой бронетехники. Поэтому все ждут заморозков.

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