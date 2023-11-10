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Военное обозрение

Представлена новая политика Байдена в области искусственного интеллекта

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Источник изображения: topwar.ru

Указ президента Джо Байдена об искусственном интеллекте, подписанный на церемонии в Белом доме, по задумке призван решить практически все проблемы, связанные с быстро развивающимися технологиями — кибербезопасность, глобальная конкуренция, технический надзор за передовыми системами искусственного интеллекта.

111-страничный список приоритетов получил поддержку как со стороны технологической индустрии, так и со стороны ее критиков, но с определёнными оговорками.

Большинство аналитиков выделяют три широкие группы, пытающиеся повлиять на политику в области ИИ. Есть прогрессисты, которые рассматривают ИИ как угрозу для американцев, во многом из-за его влияния на вопросы, связанные с гарантиями занятости, гражданскими правами и расовыми предубеждениями. Есть «долгосрочники», которые сосредотачиваются на потенциале этой технологии однажды создать смертоносное биологическое оружие или даже полностью уничтожить человечество. И есть «ястребы» в области искусственного интеллекта, которые обеспокоены тем, что новые технологии могут подорвать национальную безопасность и геополитическую гегемонию Америки.

Каждая из этих групп нашла для себя положительное в новом указе Байдена об ИИ. На страницах нового документа подробно описывается, как федеральные агентства могут предпринять шаги для минимизации реальных проблем, создаваемых ИИ. Среди прочего, он поручает Министерству труда изучить потенциальную возможность того, что ИИ может привести к безудержному сокращению рабочих мест, поручает Бюро финансовой защиты потребителей и Министерству жилищного строительства и городского развития разобраться, как ИИ может усугубить дискриминацию в банковском и жилищном секторах. Кроме этого указ требует от Административно-бюджетного управления и других ведомств определить, как правительство может использовать ИИ, не нанося ущерба конфиденциальности данных.

Документ также ставит ключевой приоритет для тех, кто обеспокоен экзистенциальными рисками, связанными с моделями искусственного интеллекта. Он требует от компаний, разрабатывающих самые передовые системы ИИ, регулярно предоставлять Вашингтону отчеты о своем прогрессе, включая подробную информацию.

Кроме всего прочего, указ, как пишут американские СМИ, дает множество возможностей для людей, занимающихся национальной безопасностью. Но, несмотря на энтузиазм со стороны трех фракций ИИ, ни одна из них, похоже, не рассматривает принятый указ, как замену действиям Конгресса. А в Конгрессе мнения разделены.

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Страны
США
Проекты
AI
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