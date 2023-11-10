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ТАСС

Около 100 раненых участников СВО в 2023 году получили экзоскелеты рук "Экзар-34"

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Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале министерства обороны им. Пирогова в Симферополе
Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале министерства обороны им. Пирогова в Симферополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

По словам разработчика Александра Воробьева, среди пациентов уже есть те, кто полностью реабилитировался с помощью аппарата

ВОЛГОГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Волгоградские медики в 2023 году снабдили инновационными экзоскелетами "Экзар-34" около 100 военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации. Аппараты были изготовлены для каждого индивидуально и предоставлены безвозмездно, сообщил ТАСС профессор Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ), заведующий кафедрой топографической анатомии, разработчик экзоскелетов Александр Воробьев.

"Около 100 экзоскелетов за этот год были изготовлены по индивидуальным меркам и переданы раненым участникам спецоперации. К нам приезжали пациенты из Луганска, Донецка, Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Южной Осетии, Волгограда, Воронежа, Владивостока, Челябинска, Екатеринбурга. Среди них были рядовые штурмовики, офицерский состав, лейтенанты, майоры, подполковники. Каждый из них получил экзоскелет в личное пользование, каждый был научен, как им пользоваться, и с каждым из них мы поддерживаем связь. Все бесплатно для них", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что производство экзоскелетов для раненых военнослужащих стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов, государственного фонда "Защитники Отечества", благотворительного фонда Сергея Михеева и собственных средств волгоградской компании "Инномед", которая производит экзоскелеты "Экзар-34".

По словам разработчика, среди пациентов 2023 года уже есть те, кто полностью реабилитировался с помощью экзоскелета, некоторым аппарат помог восстановиться частично, а кто-то еще проходит реабилитацию.

Работа над созданием экзоскелетов в ВолгГМУ началась в 2013 году. В 2022 году на базе университета после поручения президента РФ Владимира Путина был открыт инновационный центр по созданию экзоскелетов для адаптации или полного восстановления утраченных двигательных функций после травм или из-за некоторых заболеваний. Самый известный и востребованный аппарат, который создают волгоградские ученые - экзоскелет рук "Экзар-34", не имеющий аналогов в мире. Экзоскелет, дополняя утраченные функции мышц, помогает пациенту осуществлять социальную и бытовую адаптацию, а также проходить курс восстановительной терапии лечебной физкультурой - выполнять максимально возможный объем необходимых упражнений, что в итоге способствует полноценной реабилитации. 

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Страны
Россия
Южная Осетия
Персоны
Путин Владимир
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