Российский полковник назвал два основных вида дронов в зоне СВО

Используемые в зоне специальной военной операции (СВО) дроны можно разделить на два вида: разведывательные и ударные. Об основных типах беспилотников, применяемых на Украине, «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Есть следующие виды беспилотников в зоне СВО: дроны самолетного типа, квадрокоптеры, FPV-дроны, причем есть и разведывательные, есть и разведывательно-ударные дроны. Россия широко использует все эти виды дронов», — рассказал специалист.

Наиболее известный дрон ударного типа — это «Ланцет». Равных «Ланцету» нет, он на экранах радаров выглядит, как птица. У него потрясающие маневренные характеристики, он компактный, у него крылья X-образные, они свертываются. Этот дрон представляет самую большую опасность. Из разведывательных наиболее популярные идут «Орлан-10» и «Орлан-30» — это дроны самолетного типа. Есть и дроны-камикадзе, дроны-FPV Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны

Он подчеркнул, что сейчас Россия активно развивает собственное производство беспилотных летательных аппаратов.

«Сейчас производство дронов в нашей стране налажено уже достаточно активно, и дроны выпускаются в больших количествах, они уже стали расходным материалом. Одни их них занимаются разведкой, другие являются дронами-камикадзе, в том числе FPV-дроны», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российским военным в зоне специальной военной операции на Украине передали новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников», они проходят боевую апробацию.

По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены доработки и настройки дронов, рассказали о статусе проекта в госкорпорации. После требующихся процедур в корпорации примут решение о запуске дронов в серийное производство.