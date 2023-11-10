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В США оценили стоимость аналога Су-57

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F-15EX
F-15EX.
Источник изображения: USAF

Стоимость американского истребителя четвертого поколения F-15EX Eagle II может превысить стоимость самолета пятого поколения F-35. Подорожание программы разработки самолета, считающегося аналогом российского Су-57, оценили в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что в скором времени каждый F-35A и F-15EX будет обходиться примерно в 80 миллионов долларов, а в рамках второй партии стоимость F-15EX возрастет до 90 миллионов. Более того, цена будет расти с каждой новой поставкой и достигнет 97 миллионов долларов за самолет к третьей партии.

«Растущие расходы на малозаметные F-15EX могут привести к усилению давления с целью покупки вместо них F-35», — пишет издание. При этом в компании Boeing надеются, что экспортные поставки F-15EX позволят снизить стоимость самолетов.

Также сторонники программы F-15EX подчеркивают, что покупка самолетов четвертого поколения позволит поддержать промышленную базу. Автор уточнил, что Boeing и Lockheed Martin остаются последними американскими компаниями, которые строят истребители.

Ранее в ноябре издание Defense News писало, что Boeing планирует передать новый истребитель четвертого поколения F-15EX Военно-воздушным силам США почти на год позже первоначально запланированного срока.

В сентябре в публикации Popular Mechanics отметили, что один F-15EX, который способен нести до 12 ракет класса «воздух-воздух», может сбить шесть самолетов противника.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
ПАК ФА
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
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