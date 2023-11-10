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Известия.ru

Бойцы ВС РФ рассказали о работе СУ-4 по минированию территории в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Семен Еремин увидел, как СУ-4 помогает ВС РФ минировать территории.


СУ-4 расшифровывается как «самоходная установка четырехколесная». На фронте их уже по меньшей мере 15.

Отмечается, что СУ-4 выполняет работу саперов — разбрасывает противотанковые мины в полях, через которые могут проехать танки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Управляется чудо-машина дистанционно, с пульта, и может вместить в себя две противотанковые мины.

Начальник штаба батальона имени Архангела Михаила с позывным Мазай подчеркнул, что в первую очередь установка позволяет сохранить жизнь и здоровье саперов.

«Уже есть результаты применения с 50-килограммовыми. Здание с нацистами складывается на ура! Даже если нельзя, преодолев 10 м, к ним приблизиться, всё равно им от нас не уйти — 50 кг взрывчатки легко увозит на 2–3 км!» — рассказал военнослужащий с позывным Адвокат.

По словам военнослужащего, опыт боевого применения СУ-4 был под Артемовском (украинское название — Бахмут).

Беспилотная машина СУ-4 умещается в багажнике УАЗа, весит 80 кг, к работе готовится всего пару минут. Такой аппарат может доставить груз 50 кг. Управление такое же, как и у квадрокоптера. С курсовой камеры изображение транслируется на экраны очков оператора. Он ведет дрон к цели.

За проект СУ-4 Адвокат из Белгорода взялся вместе с соратниками после того, как ВСУ атаковали регион. Потом военнослужащий пошел добровольцем в донецкое подразделение и привез с собой прототип СУ-4.

В настоящий момент разрабатывается следующая машина — мобильная турель с танковым пулеметом Калашникова — СУ-6. Она оснащена 550 патронами и системой прицеливания по камере с 36-кратным зумом. В настоящий момент на машине отлаживается система наведения. Эту платформу можно реализовать и как средство эвакуации с поля боя раненых. СУ-6 готова к испытаниям.

Ранее, 6 ноября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова рассказала, как разведчики ВС РФ изучают обстановку на купянском направлении с помощью беспилотников, после чего выезжают на боевое задание и наносят удары по позициям противника.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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