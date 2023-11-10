"Ростех" планирует презентовать новые дроны, испытанные в зоне спецоперации

"Ростех" в 2024 году презентует новые дроны, проходящие апробацию в зоне СВО

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В следующем году "Ростех" планирует представить беспилотники, созданные "беспилотным" дивизионом группы компаний "Калашников", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"О том, какие беспилотники там производят и когда мы презентуем их широкой общественности, сможем объявить в следующем году — после апробации изделий в зоне СВО. Испытания в боевой обстановке — это процесс не сиюминутный. Поэтому, скорее всего, мы представим наши новые беспилотники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024", — сказали в "Ростехе", отвечая на вопрос о работе нового дивизиона БПЛА.

В мае этого года президент "Калашникова" Алан Лушников заявлял журналистам о создании дивизиона беспилотных летательных аппаратов и кратном увеличении производства дронов.

Форум "Армия-2024" пройдет в период с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.