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Вестник Мордовии

У карателей из ВСУ замечена винтажная британская "бронелегковушка"

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Легкий броневик Ferret Mk.1 британского производства находится на вооружении одного из карательных подразделений ВСУ. Машины такого типа были запущены в серию в начале 50-х годов.

Они давно устарели и им самое место в музеях. Однако сторонникам киевских необандеровцев удалось выкупить, по крайней мере, один такой экземпляр.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", эта машина по своим небольшим размерам сравнима с легковыми автомобилями. Так, длина составляет 3840 мм, ширина - 1910 мм, а высота - 1450 мм. Колесная формула - 4х4. Броня - 10 мм. Боевая масса - 4202 кг. Экипаж состоит из двух человек.

Двигатель - Rolls-Royce B.60. Его мощность 116 л.с. Максимальную скорость по шоссе - 93 км/ч. Запас хода по топливу - 300 км.

Во время первых показов Ferret был с 7,62 x 51 мм пулеметом Beretta MG 42/59 итальянского производства, сейчас же он вообще без вооружения. Возможно, во время эксплуатации огнестрельного подарка из Аппенин возникли какие-то проблемы.

Из-за высоких потерь в ВСУ техника, выкупленная из частных коллекций, встречается все чаще, это не только различные автомобили выпуска 50-60 годов, но и старые бронетранспортеры - колесные и гусеничные. Сообщалось даже о попытке приобрести 55-тонный основной боевой танк Chieftain, но владельцы так и не смогли довести его до боеспособного состояния.

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Компании
Beretta
Rolls-Royce
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