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Известия.ru

В Минобороны РФ рассказали об обучении инструкторов FPV-дронов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Специалисты высших военных учебных заведений Минобороны РФ проходят обучение по программе «Инструктор fpv-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), рассказали в российском оборонном ведомстве.


Программа обучения включает в себя более 140 часов подготовки и состоит из теоретических и практических занятий. Специалисты переходят к практическим полетам на полигоне НВВКУ, которым отведено 60% времени от общего количества часов, только после серьезной подготовки. Обучающиеся осваивают навыки военной топографии и инженерного дела, а также отрабатывают полеты на специальных симуляторах.

«Инструкторская подготовка подразумевает очень много теории и практики. Минимум нужно налетать 40 часов на симуляторе для того, чтобы пересесть на боевой дрон. Если человек не умеет и не обладает базовыми знаниями, навыками управления, с боевым дроном он просто не справится. Наши дроны летают порядка 230 км в час, поэтому просто так не получится сесть и управлять таким быстрым дроном, а это еще и опасно», — рассказал старший инструктор НВВКУ.

Обучение осуществляется преподавателями и специалистами НВВКУ, которые имеют опыт работы в условиях боевых действий. Специалисты вузов будут внедрять полученные знания в образовательные процессы учебных заведений.

Сообщается, что сейчас по данной программе обучаются инструкторы из Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Михайловской военной артиллерийской академии.

Ранее, 7 ноября, Минобороны РФ сообщило, что производство и обучение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создано на базе батальона имени П.А. Судоплатова. Очередь на занятия расписана на месяцы вперед.

По информации Минобороны, будущих операторов БПЛА учат пикировать, держать горизонт, попадать в небольшие проемы, правильно занимать позицию для корректировки огня артиллерии. Обучение занимает минимум 100 часов учебного налета. Каждый оператор также обучается проектированию и программированию ударных дронов, изучает всю техническую часть и после работы на тренажерах допускается к полетам на полигоне.

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