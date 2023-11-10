Центр Келдыша отложит эксперимент с самозалечивающимся материалом на МКС

Информации о сроках его осуществления пока нет, сообщил гендиректор центра Владимир Кошлаков

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Исследовательский центр имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) не успевает подготовить космический эксперимент с самозалечивающимся наноматериалом к экспедиции белорусской женщины-космонавта, которая, как планировалось ранее, будет его выполнять. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков во время ХXVII Международной научно-практической конференции "Решетневские чтения".

"У нас сейчас в этой части прошла корректировка - мы космический эксперимент с самозалечивающимся материалом сейчас готовим, и мы не успеваем с белорусской компанией туда [его] отправить. <…> Когда осуществлен будет - я пока сказать не могу, но работа идет", - сказал глава Центра Келдыша.

По его словам, эксперимент готовится в сотрудничестве с Центром подготовки космонавтов (ЦПК) и Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и пройдет в два этапа: сначала космонавты проверят функционал материала на борту Международной космической станции, а затем он будет испытан за ее пределами.

В августе 2020 года Кошлаков сообщил ТАСС о разработке наноматериала для космических кораблей, способного восстановиться в случае повреждений, в том числе микрометеоритами. Основой такого материала является неньютоновская жидкость, вязкость которой зависит от скорости ее деформации. В апреле 2023 года Кошлаков подтвердил, что материал испытают во время полета белорусского космонавта.

Согласно планам Роскосмоса, корабль "Союз МС-25" в марте 2024 года доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. По данным ЦПК, в экипаж входит белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, дублером выступит ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.