Госдеп заявил, что Запад не вернет России замороженные активы, пока она не заплатит за СВО

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что Вашингтон имеет рычаг влияния в этом обсуждении

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока она не заплатит за специальную военную операцию на Украине. С таким заявлением выступил в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"[Американский] президент [Джо Байден] и его коллеги по Группе семи <...> подтвердили [ранее], что Россия должна заплатить. И что иммобилизованные [на Западе] активы России в размере, как вы сказали, порядка $300 млрд не будут возвращены России, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Кроме того, дипломат утвердительно ответил на вопрос сенатора Джеффа Меркли (демократ, от штата Орегон) о том, увеличится ли аппетит Пекина к тому, чтобы "применить военную силу на Тайване", в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Киева. "Китай будет рассматривать нас [США] как более слабых", - считает О'Брайен. "Думаю, мир будет оценивать нас как более слабых и глупых - за уход от невероятной благоприятной возможности выстроить альянс, который привел нас к этому", - сказал он далее, обсуждая эту тему с сенатором Робертом Менендесом (демократ, от штата Нью-Джерси).

Неопределенность с дальнейшей помощью

Между тем председатель комитета Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд) признал, что перспективы запроса исполнительной ветви власти США на оказание дальнейшей помощи Украине представляются теперь туманными в свете истечения 17 ноября срока действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства, принятого ранее Конгрессом США и подписанного Байденом. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием финансирования. "Мы теперь смотрим на 17 ноября. И кажется все менее и менее вероятным, что мы завершим работу над запросом на дополнительные ассигнования к этому времени", - подчеркнул Кардин.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Часть республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Предупреждения Москвы

Как предупредила 8 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина, конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва намерена оспаривать, причем бессрочно, шаги Запада такого рода. По словам Пескова, это повлечет "очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется". Помимо этого, Россия будет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля.