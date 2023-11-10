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ТАСС

В Госдепе заявили, что конфликт на Украине позволяет США оживить свою промышленность

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Президент США Джо Байден наблюдает за сборкой Javelin на заводе Lockheed в округе Пайк
Президент США Джо Байден наблюдает за сборкой Javelin на заводе Lockheed в округе Пайк.
Источник изображения: AP

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен считает, что "сейчас не время уходить", так как Киев якобы побеждает

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает вооруженный конфликт на Украине в том числе как средство оживления промышленного производства в Соединенных Штатах. Это признал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Битва за Украину позволяет нам оживить нашу собственную промышленную базу. Мы создаем новые энергетические технологии и распространяем их в мире. Мы создаем новые оборонные технологии, ведем работу в сфере IТ", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Сейчас не время уходить, так как Украина побеждает", - утверждал О'Брайен, комментируя активизирующиеся в США дебаты относительно целесообразности дальнейшего оказания Вашингтоном Киеву крупной финансовой и военной помощи.

В связи с этим дипломат предположил, что военные разработки Киева будут способствовать укреплению безопасности США "по мере приближения Украины к НАТО".

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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