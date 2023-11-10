«Апокалипсис» подступает: новая индийская ракета изменит баланс сил в регионе

Минобороны Индии накануне сообщило о завершении испытаний нового тактического ракетного комплекса «Пралай». По своим боевым характеристикам он приближается к отечественному ОТРК «Искандер», успешно зарекомендовавшему себя в локальных военных конфликтах последнего десятилетия. В планах индийских военных — разместить более сотни новых тактических ракет близ границы с КНР, в районе пограничного конфликта между двумя государствами. По мнению экспертов, новый комплекс позволит Индии достичь ракетного паритета с региональными соперниками — Китаем и Пакистаном.

Минобороны Индии накануне сообщило о завершении испытаний нового тактического ракетного комплекса «Пралай». По своим боевым характеристикам он приближается к отечественному ОТРК «Искандер», успешно зарекомендовавшему себя в локальных военных конфликтах последнего десятилетия. В планах индийских военных — разместить более сотни новых тактических ракет близ границы с КНР, в районе пограничного конфликта между двумя государствами. По мнению экспертов, новый комплекс позволит Индии достичь ракетного паритета с региональными соперниками — Китаем и Пакистаном.

Достигли паритета

Публичное заявление о принятии на вооружение ракеты «Пралай» («Апокалипсис». — «Известия») свидетельствует об изменении баланса сил в регионе: Индия стремительно приближается к достижению ракетного паритета с КНР, своим крупнейшим военно-политическим соперником, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Появление таких изделий, безусловно, влияет на расклад сил в регионе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Главная сила таких ракет в том, что это большая боеголовка, которая летит точно и далеко и пока ничем не перехватывается.

У Индии затяжной территориальный конфликт с Китаем в труднодоступной части Тибета, где из-за особенностей рельефа местности сложно действовать общевойсковым подразделениям. Последний раз он переходил в горячую фазу в декабре 2022 года, когда пограничники двух стран устроили перестрелку в спорном районе в штате Аруначал-Прадеш.

— Между Индией и Китаем существуют неурегулированные территориальные споры, этот конфликт тянется уже не первое десятилетие, была большая война в 1962 году, потом — много столкновений, в том числе уже в последние годы. Естественно, всё это вызывает нервозность с обеих сторон, стремление укрепить свою обороноспособность, в том числе и за счет современных вооружений, которые, как мы сейчас видим, поступают в этот регион со стороны Индии, — рассказал «Известиям» научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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По словам военного эксперта, главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, размещение новых индийских ракет близ границы с Китаем имеет важную информационную составляющую: они хотят сделать своеобразный намек своим соседям.

— Они надеются этой ракетой закрыть оперативно-тактические задачи, которые стоят перед их армией на границе с Китаем. Ее планируют размещать именно там, — сказал он.

В достижении ракетного паритета Индии с соседями уверен и военный эксперт Юрий Лямин.

— «Пралай» для Индии важна, так как позволит поддержать паритет с Китаем, а самое главное — с Пакистаном, — рассказал он «Известиям».

Не дотягивает до «Искандера»

В составе нового тактического комплекса класса «земля-земля» «Пралай» — твердотопливная ракета, летящая по квазибаллистической траектории. Говоря простым языком, на финальном участке траектории она маневрирует, чтобы преодолеть противоракетную оборону противника.

Ракеты такого типа впервые в мире получила на вооружение Россия — в составе оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Отечественный комплекс впервые был показан широкой публике в 1999 году, а в 2004 году новую российскую ракету в экспортном варианте «Искандер-Э» продемонстрировали индийским военным в рамках выставки DefExpo India 2004. Тогда, по данным СМИ, индийская сторона проявляла интерес к возможной покупке комплекса, однако Россия отказалась экспортировать «Искандер» по причинам внешнеполитического характера.

— Когда мы, например, пускаем несколько ракет комплекса «Искандер» в одинаковые координаты, каждая из ракет летит по уникальной траектории, которую выбирает самостоятельно, на основе заложенного в ракету алгоритма. Даже командир расчета не знает, как будет маневрировать ракета до поражения цели. «Искандер» делает это на всех участках траектории полета, а ракеты старых комплексов — только на финальном участке. Вот такую траекторию можно назвать квазибаллистической, — рассказал «Известиям» старший офицер Минобороны России с позывным Селигер, имеющий опыт боевого применения ракет «Искандер».

В 2015 году Индия приступила к разработке твердотопливной тактической ракеты, летящей по квазибаллистической траектории, о первых успешных испытательных запусках стало известно в 2021 году.

— Деталей по ракете «Пралай» в открытом доступе не так и много, — сказал Дмитрий Корнев. — Индия самостоятельно пытается и достаточно успешно развивает свою ракетную отрасль. У них этим занимается исследовательская организация DRDO (Организация оборонных исследований и разработок. — «Известия»). На «Пралай» делают ставку, надеются, что получат надежный малогабаритный твердотопливный боеприпас, который смогут использовать как ракету класса «воздух-земля» и «земля-земля». «Пралай» — унифицированная ракета, которую можно будет применять на оперативно-тактическую дальность. Индия уже заключила контракт на ее серийное производство.

Минобороны Индии сообщило некоторые характеристики нового ракетного комплекса. Масса боевой части — от 350 до 700 кг, ракета может изменять траекторию полета и поражать цели на расстоянии от 150 до 500 км. Утверждается, что ее боевые блоки не будут оснащаться ядерными боеприпасами.

Источник «Известий» в Минобороны России считает, что заявленные индийскими военными характеристики ближе к российскому комплексу «Точка-У», ракета которого также летит по квазибаллистической траектории.

— Заявленная дальность индийского комплекса близка к дальности нашего «Искандера», однако если ракета маневрирует только на финальной части траектории, это технология, которая применялась в «Точке-У», в предыдущем поколении отечественных тактических комплексов. По внешнему виду ракета также сильно отличается от нашей и вряд ли способна маневрировать, как «Искандер», — подчеркнул собеседник издания.

Станцевали самостоятельно

Материалов в открытом доступе, свидетельствующих о том, что при разработке комплекса «Пралай» могли использоваться российские технологии, в том числе совместная российско-индийская разработка «Брамос», нет.

— При разработке этой ракеты российские технологии не использовались, — рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов. — У них своя развитая ракетная промышленность, много разных видов ракет, они много лет этим занимаются. Изделия такого класса есть и у других государств региона — у Китая, у Пакистана.

О глубоком различии индийской разработки с российскими тактическими комплексами говорит и военный эксперт Юрий Лямин.

— С «Искандером» индийская ракета не связана, внешне даже не похожа. Конечно, она имеет некие общие характеристики. Она тоже твердотопливная, имеет схожий радиус действия до 500 км. Таких ракет уже много в мире. И все твердотопливные ракеты имеют те или иные общие черты. Заявлялось, что «Пралай» имеет высокую точность, но такие характеристики сейчас могут обеспечить достаточно многие страны. Индия имеет свою школу и самостоятельную ракетную программу. Они производят самобытные как жидкостные, так и твердотопливные ракеты разного класса, — сказал он.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что Индия в ракетно-космической отрасли стремительно догоняет своих региональных конкурентов.

— Индия ведет свою большую космическую программу, и для нее создать оперативно-тактическую ракету задача не из самых сложных. У Китая и Пакистана много самых разных ракет, так что здесь Индия скорее догоняет, — сказал он.

По данным индийских СМИ, первая партия из 120 ракет «Пралай» начнет поступать на вооружение ВВС в 2024 году. В дальнейшем планируются поставки 250 ракетных комплексов в интересах сухопутных войск. Сообщается, что они войдут в состав Объединенного ракетного командования, отвечающего за применение новейшего оружия, включая сверхзвуковые крылатые ракеты «Брамос», реактивные ракеты залпового огня «Пинака», а также баллистические ракеты большой дальности с ядерными боеголовками «Притхви», «Агни» и «Шаурья».

Региональные конкуренты Индии имеют на вооружении широкую линейку тактического ракетного оружия. Народно-освободительная армия КНР располагает оперативно-тактическим ракетным комплексом «Дунфэн-15», способным поражать цели на расстоянии до 600 км. Ракета может оснащаться ядерной боевой частью. Пакистан обладает целой линейкой ракет средней и малой дальности. В частности, «Абдали» имеет дальность действия до 180 км, «Хатф-3» — до 300 км, «Шахин-1» — до 750 км. Иран располагает комплексом «Фатех-110» с дальностью стрельбы до 300 км.