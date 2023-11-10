Войти
ТАСС

Белый дом заявил, что США не сомневаются в успехе военных операций Украины

324
0
0
Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: LIBKOS/AP

В Вашингтоне отметили, что говорить о каком-либо тупике ВСУ может лишь украинское руководство

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не сомневаются, что украинские формирования смогут достигнуть определенного успеха в ходе проведения военных операций, а говорить о том, зашли они в тупик на фронте или нет, могут лишь власти Украины. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Что касается вопроса о том, верит ли президент [США Джо Байден], что украинцы смогут вернуть назад свои территории, - абсолютно. Я думаю, что их [украинцев] недооценивали с самого начала этого конфликта, - сказал Кирби. - Мы не сомневаемся, что они смогут и дальше добиваться успеха [на поле боя]".

При этом он подчеркнул, что Белый дом не намерен каким-либо образом комментировать военные операции украинских военных. Кирби добавил, что Вашингтон продолжит оказывать всевозможную военную поддержку Киеву с тем, "чтобы они могли максимально использовать оставшееся [до зимы] время, прежде чем погода действительно испортится и затруднит им достижение какого-либо прогресса".

Отвечая на вопрос о том, не считают ли в Вашингтоне, что ситуация на украинских фронтах, в том числе "контрнаступление" ВСУ, зашло в тупик, Кирби заявил, что такого рода оценки могут давать лишь "он [президент Украины Владимир Зеленский] и его командиры".

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил журналу The Economist, что "контрнаступление" Киева зашло в тупик. Зеленский не согласился с оценками Залужного, снова потребовав поставки вооружений - на этот раз авиации и ПВО для борьбы с российскими ВКС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
21.03.2023
Моравецкий заявил, что без помощи США и Польши Украины уже бы не было
28.11.2022
НАТО боится войны с Россией. И продумывает ответ на "угрозу"
17.02.2022
Foreign Affairs: у США есть только два варианта, как поступить с Россией
25.09.2020
Конвертопланы американского спецназа пролетели над Киевом
28.11.2018
Запущенные после санкций США спутники "Ресурс-П" отказались работать
13.05.2016
Броня «Позора»
02.01.2007
ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 08:44
  • 56642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 07:40
  • 0
О позиционном тупике на б. Украине
  • 10.11 05:19
  • 1
Локатор на дроне и локатор против дронов
  • 10.11 03:46
  • 5
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 10.11 02:34
  • 1
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных
  • 10.11 00:39
  • 1
Руководство Китая поставило промышленности задачу наладить массовое производство андроидов к 2025 году
  • 09.11 22:13
  • 248
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.11 17:20
  • 0
Как диванные эксперты в лице Военной хроники обманывают наивных читателей
  • 09.11 16:47
  • 2
США заявили, что Запад изучает возможные способы компенсаций Украине за счет активов РФ
  • 09.11 16:31
  • 0
В пятницу министерство обороны Польши анонсировало формирование новой польской дивизии
  • 09.11 16:17
  • 2
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
  • 09.11 14:49
  • 1
БМП-разочарование: еще одну шведскую CV9040 подбили под Артемовском
  • 09.11 07:19
  • 3
Rheinmetall вскоре начнет поставки Киеву 100 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов
  • 09.11 00:55
  • 1
Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО
  • 09.11 00:40
  • 1
Посольство РФ: США придется взять ответственность за жертвы атак ВСУ американским оружием