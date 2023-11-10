Белый дом заявил, что США не сомневаются в успехе военных операций Украины

В Вашингтоне отметили, что говорить о каком-либо тупике ВСУ может лишь украинское руководство

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не сомневаются, что украинские формирования смогут достигнуть определенного успеха в ходе проведения военных операций, а говорить о том, зашли они в тупик на фронте или нет, могут лишь власти Украины. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Что касается вопроса о том, верит ли президент [США Джо Байден], что украинцы смогут вернуть назад свои территории, - абсолютно. Я думаю, что их [украинцев] недооценивали с самого начала этого конфликта, - сказал Кирби. - Мы не сомневаемся, что они смогут и дальше добиваться успеха [на поле боя]".

При этом он подчеркнул, что Белый дом не намерен каким-либо образом комментировать военные операции украинских военных. Кирби добавил, что Вашингтон продолжит оказывать всевозможную военную поддержку Киеву с тем, "чтобы они могли максимально использовать оставшееся [до зимы] время, прежде чем погода действительно испортится и затруднит им достижение какого-либо прогресса".

Отвечая на вопрос о том, не считают ли в Вашингтоне, что ситуация на украинских фронтах, в том числе "контрнаступление" ВСУ, зашло в тупик, Кирби заявил, что такого рода оценки могут давать лишь "он [президент Украины Владимир Зеленский] и его командиры".

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил журналу The Economist, что "контрнаступление" Киева зашло в тупик. Зеленский не согласился с оценками Залужного, снова потребовав поставки вооружений - на этот раз авиации и ПВО для борьбы с российскими ВКС.