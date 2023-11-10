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ТАСС

Госдеп считает, что РФ придерживается выжидательной тактики в украинском кризисе

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Военнослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

По мнению помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, Киев якобы "отвоевал 50% территорий", занятых войсками России с февраля 2022 года

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. США считают, что российское руководство в украинском кризисе придерживается выжидательной тактики. С таким утверждением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Отвечая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на вопрос о том, что может быть необходимо Украине для достижения успехов на поле боя, О'Брайен утверждал, что российские власти якобы "придерживаются выжидательной тактики", поэтому "достичь решающей битвы трудно", - утверждал он. По его мнению, Киев якобы "отвоевал 50% территорий", занятых войсками РФ с февраля 2022 года.

"Что нам нужно, и это отражено в запросе на дополнительное финансирование, так это возможность вести эту схватку на протяжении некоторого времени, и мы видим реальные успехи", - утверждал помощник госсекретаря.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

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Путин Владимир
Шойгу Сергей
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