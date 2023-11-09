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ТАСС

Зеленский объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах

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Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Украинский президент отметил, что "сейчас есть определенные трудности", хотя "некоторые люди" рассчитывали на быстрый успех

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит наступление в 2023 и 2024 годах несмотря на то, что сейчас украинское контрнаступление переживает трудности.

"У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление, - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, которая транслировалась на YouTube.

По словам Зеленского "сейчас есть определенные трудности", хотя "некоторые люди" рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. При этом он заявил, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.

"Мы попробуем показать результат в этом году, - сказал Зеленский. - На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями". 

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Украина
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