Украинцы побежали с фронта. Число дезертиров выросло в десятки раз

Страна: количество случаев дезертирства в ВСУ увеличилось в пять раз

Количество дезертиров в украинской армии растет в геометрической прогрессии, пишет "Страна". Солдаты, сержанты и офицеры симулируют болезни, пытаются задержаться в тыловых подразделениях, а в следственных изоляторах и тюрьмах оказались несколько тысяч уклонистов.

На втором году конфликта количество случаев дезертирства в ВСУ увеличилось почти в пять раз по сравнению с 2021 годом и оказалось выше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствует статистика, которую приводит офис генпрокурора. Согласно отчетности прокуроров, в 2021 году было зафиксировано всего 117 случаев открытия уголовных производств по ст. 408 УК Украины — дезертирство.

Самовольно военные оставляли места службы 2028 раз — ст. 407 УК Украины. Самострелов для уклонения от службы в этом году произошло 33 случая — ст.409 УК Украины. Спустя год, в конце 2022-го дезертиров появилось в десятки раз больше — 3214 случаев. Самовольных отлучек — 6183, самострелов — 177.

А за 9 месяцев 2023 году из рядов ВСУ военные дезертировали 4638 раз. Самовольных уходов из расположения части в 2023 году — 10 940, самострелов и случаев причинения себе увечий среди военных — 161. То есть, тенденция идет к росту.

"Страна" выясняла кто и почему дезертирует из украинской армии.

Бригада дезертиров за решеткой

В открытом электронном судебном реестре Украины опубликовано свыше 800 приговоров по ст.408 — дезертирство, а также несколько тысяч документов продолжающихся судебных производств по этой статье.

Учитывая эти цифры, скорее всего сейчас в следственных изоляторах, тюрьмах и гауптвахтах находится несколько тысяч подследственных и заключенных военных, которые привлечены к уголовной ответственности по ст.408 УК Украины.

Судя по этим цифрам, фактически за решеткой сейчас может находиться количество дезертиров, из которых можно сформировать как минимум одну бригаду.

Судя по результативной части приговоров по ст.408, стоит отметить, что судьи явно стали гораздо жестче относиться к дезертирам — большинство из них получают пять лет лишения свободы, в отдельных случаях — до восьми лет тюрьмы. До 24 февраля 2022 года большая часть приговоров по этой статье заканчивались досудебными соглашениями между подсудимым и прокурором. И ранее дезертиры получали чаще всего условные сроки заключения.

Причины дезертирства

Многие судебные производства по этой статье сейчас повествуют о случаях бегства из действующих воинских частей. Подсудимые в зале суда признаются о страхе перед смертью. Например, приговор, приведенный в реестре, рассказывает историю нацгвардейца, который сбежал из части с автоматом и 4 магазинами с патронами после прилета в его часть ракеты в начале марта 2022 года, в результате которого погибло несколько десятков сослуживцев дезертира. Впрочем, дезертира так и не нашли, свидетели рассказали в суде, что беглого видели на фото соцсетях — он якобы находится в плену. Приговор был вынесен заочно — восемь лет тюрьмы.

В приговоре идет речь о солдате, который сбежал из боевой части 9 июля 2022 года. Военный признался, что его окоп был обстрелян. От страха он сбежал с позиций вместе с оружием. Но затем все же вернулся в часть, был направлен на психиатрическое лечение. Но не долечился и снова сбежал. После был задержан и осужден на два с половиной года тюрьмы.

Многие из осужденных дезертиров говорят в зале суда о страхе смерти в бою. Солдат штурмовой бригады в приговоре рассказал, что 30 августа 2022 года он ушел из части, не "желая принимать участия в штурме города Лиман без надлежащей поддержки и не желая погибать в бою". Судья приговорил солдата к пяти годам тюрьмы.

Другой приговор содержит историю солдата, отказавшегося 21 июля 2023 года выполнять приказ выдвинуться на передовую. Военный сбежал, а затем даже пытался вообще покинуть Украину, но был задержан в Черновецкой области при попытке перейти границу с Румынией. Несмотря на раскаяние, он приговорен к пяти годам и одному месяцу тюрьмы.

Среди дезертиров, осужденных судом, есть и добровольцы, ставшие под ружье по своей воле после 24 февраля. Например, пять лет и девять месяцев тюрьмы по приговору получил солдат национальной гвардии, сбежавший из части 3 января 2023 года. Мужчина самовольно покинул военный госпиталь. Примечательно, что военный просил снисхождения у судьи, ссылаясь на болезни. Но все равно получил большой срок.

Вместо тюрьмы — дисбат

В реестре судебных решений много случаев, когда тюремный срок дезертирам заменяют на службу в дисциплинарном батальоне. Например, мобилизованный — многодетный ( у него трое детей) получил за дезертирство полтора года тюрьмы, которые были заменены на такой же срок дисциплинарного бата.

Сержант пограничной службы сбежал из части 5 мая 2023 года, судьям рассказал, что дезертировал из-за страха. Получил приговор в два года дисбата.

Есть в реестре и довольно примечательные случаи о дезертирах с большим тюремным прошлым. Например, по приговору срок в 5 лет тюрьмы получил солдат, ранее уже трижды отбывавший заключение. Мужчина был трижды судим за кражи и хулиганство, четвертый срок получил за мошенничество. Пятый срок в пять лет получил уже за дезертирство. К слову, источники "Страны" в ВСУ говорят, что многие ранее судимые и мобилизованные в ВСУ солдаты "крайне неохотно" воюют.

О "пятисотых" стараются не докладывать

"Страна" поговорила о дезертирах и их мотивах с военными. "Некоторые солдаты открыто заявляют, что в бой не пойдут, дескать, безопасней срок в тюрьме отмотать, чем умереть на передовой", — рассказал "Стране" капитан ВСУ.

Впрочем, по словам офицера, таких "пятисотых", как называют отказников в армии, начальство старается в основном загружать не боевой работой — рытьем окопов, строительством укреплений, погрузкой боеприпасов и снаряжения. Дело в том, что за случаи дезертирства и СОЧ (самовольного оставления части), с командиров частей также жестко спрашивает вышестоящее начальство.

"Чем больше у тебя солдат в СОЧ, тем больше приходится писать рапортов и документов. Начальство также по голове не гладит за такое — если у тебя из подразделения бегут солдаты, значит, у тебя плохо ведется работа с личным составом. За это наказывают, не только выговорами, но и деньгами", — признался старший лейтенант ВСУ.

Основная причина дезертирства, по мнению военных — отсутствие мотивации к службе у мобилизованных, а также усталость от длительного пребывания на передовой.

"Реальность на фронте жестока — на передовой у нас много потерь, каждый день гибнут солдаты — россияне научились воевать, каждый день идут штурмы наших позиций. Ротаций в ВСУ стало меньше — новобранцев не хватает. Раненые солдаты, не долеченные в госпиталях, вынуждены возвращаться в окопы. В тылу очень слабо представляют, что у нас происходит, рисуют какие-то радужные картинки. Во многих боевых частях до 30–40 процентов нехватки личного состава – в это число входят не только погибшие, раненые, но и „пятисотые″, дезертиры. Кроме официальных случаев дезертирства, во всех без исключения частях ВСУ есть „скрытые пятисотые″ - солдаты, сержанты и офицеры симулируют болезни. Другие всеми силами пытаются задержаться при штабах и тыловых подразделениях – лишь бы не ехать на передовую", — рассказал майор ВСУ.