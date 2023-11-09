Владимир Путин принял заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся

ЦАМТО, 8 ноября. Президент России Владимир Путин 8 ноября принял в загородной резиденции Ново-Огарево заместителя председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики Чжан Юся.

С российской стороны на встрече также присутствовал Министр обороны Сергей Шойгу.

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Уважаемый товарищ Чжан Юся!

Очень рад Вас видеть в России.

Мы с Вами несколько лет назад встречались и, по-моему, тоже здесь, в Огарево. Поэтому у нас хорошая традиция встречаться именно в загородной резиденции российского Президента.

Очень рад Вас видеть. Если Вы обратили внимание, знаете: не так давно я сам был в Пекине и сразу же хочу попросить Вас передать Председателю КНР самые лучшие пожелания и слова благодарности за теплый прием.

У нас действительно сложились очень дружеские, личные хорошие и деловые отношения в то же время. Это дает нам возможность поддерживать стратегический характер наших межгосударственных связей.

Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен "холодной войны", наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором для стабилизации международной обстановки.

Мы работаем и в сфере экономики, причем достаточно эффективно. Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, мы с опережением времени достигаем поставленных нами перед собой целей.

Работаем на международной площадке, в международных организациях, прежде всего в Организации Объединенных Наций. Но достаточно внимания уделяем нашим региональным площадкам, которые все больше и больше приобретают глобальный характер. Имею в виду Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС.

Со следующего года председательство БРИКС переходит России, и мы очень рассчитываем на то, что вместе с китайскими друзьями продвинем ту повестку, которая представляется нам наиболее целесообразной и перспективной и будет отвечать интересам всех стран – участниц этого объединения.

И конечно, немаловажно, что все возрастающее значение приобретает наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сфере. А что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах. Имею в виду и космос, в том числе высокоорбитральные группировки, имею в виду и современные виды вооружений, перспективные, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики.

Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния. Причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности.

Все больше и больше Соединенные Штаты втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются насоздавать там новые военно-политические альянсы, включая страны региона, и прежде всего руководствуясь, конечно, своими собственными, скажу прямо, корыстными интересами.

Мы все это видим и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего из Китайской Народной Республики, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям. Проводим их на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается.

Уверен, что Ваши консультации, переговоры с Министерством обороны Российской Федерации будут полезными и, безусловно, будут способствовать укреплению нашего взаимодействия на этом важнейшем для наших стран направлении.

Добро пожаловать".