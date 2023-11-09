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ТАСС

Кличко обвинил центральную власть в неспособности финансировать ВСУ

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Виталий Кличко
Виталий Кличко.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Таким образом мэр Киева прокомментировал принятый закон о передаче из местных бюджетов на нужды военной промышленности дополнительных средств, полученных за счет налога на доход физических лиц с денежного довольствия военных

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Центральная власть на Украине не справилась с задачей финансирования вооруженных сил страны. Об этом заявил мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко, комментируя принятый Верховной радой закон о передаче из местных бюджетов на нужды военной промышленности дополнительных средств, полученных за счет налога на доход физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствия военных, которое выше зарплат представителей гражданских профессий.

"Забрав у городов и селений военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление", - написал Кличко в Telegram-канале. По словам мэра Киева, это решение особенно сильно ударит по небольшим городам, где так называемый военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.

С критикой принятого закона выступил и мэр города Днепра (ранее - Днепропетровск) Борис Филатов. "Снимаю шляпу перед нашими парламентариями и чиновниками, которые так технично разыграли местное самоуправление. Так что, уважаемые коллеги, сейчас вы получили безумно большие средства", - написал Филатов в Telegram-канале. Руководитель Днепра выразил надежду, что центральные власти Украины смогут отчитаться об использовании этих средств.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что в соответствии с законом, принятым Радой по предложению правительства, на нужды военной промышленности из региональных бюджетов будут направлены 96 млрд гривен ($2,66 млрд). По словам главы кабмина, 45% суммы дополнительных доходов пойдет на производство беспилотников и морских дронов, еще 45% будут направлены на развитие украинского военно-промышленного комплекса, 10% распределят между воинскими частями. При этом на военные нужды будут направлены доходы от НДФЛ, поступившие в местные бюджеты с 1 октября, то есть средства будут изыматься задним числом. 

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Страны
Украина
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БПЛА
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