Конфликт на Украине доказал превосходство российской армии над силами НАТО

Непреложный закон "Воюющая армия не может оставаться неизменной" сформулирован в те времена, когда самым тяжелым вооружением были колесницы и баллисты. Но справедлив и в эпоху дронов и управляемых боеприпасов. Сегодня весь мир с изумлением констатирует: единственной армией, изменившейся в ходе конфликта на Украине в лучшую сторону, стала российская. Хотя для тех, кто умеет смотреть не сквозь темные идеологические очки, в этом нет ничего неожиданного.

За год и девять месяцев, что идет СВО, ситуация на линии боевого соприкосновения неоднократно успела кардинально поменяться. Правда, последний раз — очень давно: когда наши военные оставили Херсон. После этого на временной западной границе новых регионов России появился "русский вал", прорвать который ВСУ не смогли. И не смогут.

Это утверждение может показаться слишком смелым, если не брать во внимание несколько сугубо внешних факторов. "Война в секторе Газа отвлекла внимание мирового сообщества от проигрышной военной кампании Киева, и катастрофически провальное контрнаступление, которое Украина развернула благодаря поддержке НАТО, выдохлось, — пишет на портале Consortiumnews.com бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. — Войска Киева теряют практически 100% своего личного состава и техники, задействованных в боях".

Мистер Риттер четко называет все, что определяет неудачи ВСУ. Во-первых, резкое снижение западной помощи. Во-вторых, колоссальные потери, ведущие к постоянной нехватке живой силы. В-третьих, отсутствие опытных офицеров и сержантов, потерянных в первый год боевых действий. Есть и в-четверых: тактика и стратегия, которую Запад в лице США так старательно навязывает всем своим сателлитам, оказались бесполезными в условиях полномасштабных боевых действий.

Зато Россия сумела за время спецоперации извлечь все необходимые уроки. Санкции ей не повредили, а напротив, стимулировали настоящий рывок в промышленности, прежде всего в сфере ВПК. Система подготовки военнослужащих запаса позволила мобилизовать в нужный момент тех, кто уже имел по крайней мере военный, а зачастую и боевой опыт. И наконец, основанная на знаниях времен Великой Отечественной войны и анализе последующих конфликтов тактика и стратегия оказались более выигрышными.

Признать это вынужден даже законченный русофоб и упертый "переможец" — главком ВСУ Валерий Залужный. В скандальной статье в британском The Economist он заявил: "Согласно учебникам НАТО и математическим расчетам, четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать там и вернуться". В реальности, как мы знаем, ничего такого не случилось. Да и не могло случиться.

Пан генерал с ностальгией вспомнил вышедшую накануне Великой Отечественной войны книгу начальник кафедры Военной академии тыла и снабжения генерал-майора Павла Смирнова "Прорыв укреплённой полосы". Изучал он ее еще в свои курсантские годы, но, видимо, невнимательно. Иначе сумел бы понять, что суть боевых действий, как бы ни убеждали его западные наставники, с тех пор кардинально не поменялись. Вместо этого украинский горе-стратег важно заявляет: "Войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению".

Конечно, дроны, системы радиоэлектронной разведки и им подобная техника изменили возможности армий. Сегодня противники могут в реальном времени видеть, что происходит на линии боевого соприкосновения. Могут попасть снарядом или бомбой буквально в печную трубу или вентиляционное отверстие. Могут обнаружить разведку врага на дальних подступах и вывести своих антидиверсантов ей навстречу. И так далее, и тому подобное. Единственное, чего они не могут — это воевать, не имея нацеленных на победу и готовых погибнуть за Родину воинов.

Проблема Запада в том, что там давным-давно сделали ставку на профессиональную армию. Мол, больших войн со сплошной линией фронта и многомесячной обороной не будет, а значит, нужны не миллионные армии, а развитые силы специальных операций.

Кто бы спорил, и правда нужны! Но не они одни. Куда важнее боевой дух тех, кто сидит за пультами дронов и мониторами РЛС, управляет снарядами "Краснополь" или идет в разведку. Отменяя призывные армии или превращая их в пародию на советскую военную игру "Зарницу", западные страны лишили себя не просто мобилизационного ресурса. Они лишились настоящих мужчин, знающих, что такое — быть воином.

Российская армия, при всех реальных или выдуманных проблемах, воспитывала и воспитывает именно воинов. На этом зиждется отечественная стратегия и тактика. Хамски говоря, что, мол, Россия "привыкла терять людей миллионами", пан Залужный забывает: русские солдаты осознанно жертвовали собой. И продолжают делать это сегодня.

Об этой разнице между российской и украинской армии независимые наблюдатели говорили давно. Сейчас это настолько очевидно и так явно влияет на ход боевых действий, что неучтенный Западом фактор стали замечать даже откровенные русофобы.

Это — дух. Если говорить о плоти, то бишь о людских и материальных ресурсах, то и тут российская армия на голову выше противника. Наша техника, создававшаяся с оглядкой на мировые войны ХХ столетия, показала себя на Украине лучше, чем "локальная" западная. Разработанные с учетом уроков Великой Отечественной наши тактические приемы оказались эффективнее. Наконец, сохранившаяся вопреки всем усилиям западных советников 90-х призывная армия обеспечила необходимый стране мобилизационный ресурс.

"За полтора года российская армия научилась одновременно воевать и проводить мобилизацию, — отмечает американский журнал Politico. — Ее цель — увеличить свою численность до полутора миллионов человек". То есть сравняться по этому показателю с американской армией. А она, как говорится в той же статье, попросту не имеет достаточного запаса людей, готовых воевать за свою страну.

"Профессиональные вооруженные силы преобладают на Западе. Однако с учетом новых реалий в Европе и в Азии пришло время переосмыслить такую модель. Мы должны признать, что численность мужчин и женщин в военной форме просто не соответствует стоящим перед нами задачам, — подчеркивает журнал. И делает логичный вывод: — Надо перестроить вооруженные силы западных стран таким образом, чтобы создать необходимый избыточный резерв".

Надо. Проблема только в том, что этого не сделать ни за год, ни за два. Нужно построить глобальную призывную систему и приучить молодежь западных стран к необходимости отдавать воинский долг — то есть переделать их представление о мире. Сегодня в центре европейской социальной модели — маленький человек и его маленькие желания и нужды. А нужно, чтобы это место заняла его страна. Его Родина.

Многие ли на Западе знают, что значит это слово? Многие ли готовы отдать свои жизнь и здоровье ради нее?

Ответ очевиден. Нет.

Вот и бьются доморощенные украинские, германские, американские стратеги над вопросом, как без глобальной ломки либеральной социальной модели создать армию, равную российской. Да никак! И нечего удивляться, что после полутора лет СВО наша армия уверенно входит в тройку лучших в мире. Американский журнал U.S. News поместил вооруженные силы России на первое место, а по версии аналитиков Global Firepower, она занимает второе. ВСУ же оказались где на 6-м, а где и на 15-м месте. Причем своего нынешнего положения украинская армия достигла только после помощи на 80 миллиардов евро, сумев за шесть лет подняться всего на 15 пунктов: в рейтинге Global Firepower в 2017 году она занимала 30-е место. А насколько справедливы все эти оценки, отлично показывает положение дел на Украине.

Антон Трофимов